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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Камерун
Германия - Камерун: обзор матча 01 июня 2014
Германия
01.06.2014, воскресенье, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Камерун
66'
Т. Мюллер
71'
А. Шюррле
62'
С. Это'О
78'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Камерун
90'
+2
Замена
П. Вебо
️️️️
С. Это'О
Замена
Б. Хеведес
️️️️
Э. Дурм
85'
82'
Замена
А. Ньом
️️️️
С. Джегуе
81'
Травма
С. Джегуе
78'
ГОЛ! 2:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
С. Это'О
Замена
К. Крамер
️️️️
С. Хедира
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Л. Подольски
71'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Боатенг
66'
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Озил
64'
62'
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Гетце
58'
57'
Замена
Б. Ассу-Экотто
️️️️
А. Бедимо
46'
Замена
Л. Н'Гуэмо
️️️️
С. Мбиа
Желтая карточка
Д. Боатенг
42'
27'
Желтая карточка
А. Сонг
20'
Желтая карточка
Э. Эно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
6
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
11
Марко Ройс
АП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Камерун
16
Шарлес Итандж
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
18
Эйонг Эно
ПЗ
21
Жоэль Матип
ОП
6
Александр Сонг
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Камерун
1
Лоик Феджу
ВР
23
Самми Н'Джок
ВР
2
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
0
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
22
Аллан Ньом
ПЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
11
Жан Макун
ЦП
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
19
Фабрис Олинга
ЛФ
15
Пьер Вебо
ЦФ
4-2-3-1
22
Вайденфеллер
15
Дурм
0
Мертезакер
5
Хуммельс
17
Боатенг
6
Хедира
8
Кроос
11
Гетце
10
Озил
11
Ройс
13
Мюллер
4-1-2-1-2
16
Итандж
18
Эно
3
Н'Кулу
19
Джегуе
12
Бедимо
21
Матип
6
Сонг
17
Мбиа
8
Муканджо
13
Чупо-Мотинг
9
Это'О
15
Дурм
4
Хеведес
4
Хеведес
15
Дурм
6
Хедира
0
Крамер
0
Крамер
6
Хедира
11
Гетце
9
Шюррле
9
Шюррле
11
Гетце
10
Озил
10
Подольски
10
Подольски
10
Озил
12
Бедимо
2
Ассу-Экотто
2
Ассу-Экотто
12
Бедимо
19
Джегуе
22
Ньом
22
Ньом
19
Джегуе
17
Мбиа
7
Н'Гуэмо
7
Н'Гуэмо
17
Мбиа
9
Это'О
15
Вебо
15
Вебо
9
Это'О
Остались в запасе
Германия
Камерун
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
1
Лоик Феджу
ВР
23
Самми Н'Джок
ВР
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
0
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
11
Жан Макун
ЦП
19
Фабрис Олинга
ЛФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоик Феджу
ВР
23
Самми Н'Джок
ВР
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
0
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
11
Жан Макун
ЦП
19
Фабрис Олинга
ЛФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Фолькер Финке
Статистика матча Германия - Камерун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Боруссия-Парк
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