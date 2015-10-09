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Расписание матчей
Евро-2024
Молдова - Россия
Молдова - Россия: обзор матча 09 октября 2015
Молдова
09.10.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 9 тур
1 : 2
Завершен
Россия
84'
Е. Чеботару
57'
С. Игнашевич
77'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Россия
Замена
С. Истрати
️️️️
Н. Милинчану
87'
87'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 1:2!
Е. Чеботару
84'
Замена
В. Амброш
️️️️
А. Оника
78'
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Игнашевич
74'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Р. Широков
73'
Желтая карточка
П. Мамаев
Замена
А. Время
️️️️
К. Карп
68'
57'
ГОЛ! 0:1!
С. Игнашевич
Пас отдал
А. Дзюба
Желтая карточка
А. Антонюк
56'
42'
Желтая карточка
Д. Комбаров
27'
Замена
О. Кузьмин
️️️️
И. Смольников
26'
Травма
И. Смольников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
25
Алексей Кошелев
ВР
0
Виталий Бордиян
ЛЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
2
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
15
Ион Жардан
ПЗ
13
Александр Антонюк
ЛП
22
Кэтэлин Карп
ОП
9
Евгений Чеботару
ОП
0
Александру Оника
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
14
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Стефан Стойка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
17
Олег Шатов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
1
Илья Чебану
ВР
19
Евгений Челядник
ЦЗ
4
Максим Потырнике
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
0
Александр Время
ЦП
18
Роман Шумкин
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
20
Владимир Амброш
ЦП
17
Сергей Истрати
ЦФ
Россия
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Алан Касаев
ЛП
6
Денис Черышев
ЛВ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
4-2-3-1
25
Кошелев
0
Бордиян
0
Бургиу
2
Армаш
15
Жардан
22
Карп
9
Чеботару
13
Антонюк
0
Оника
9
Спэтару
14
Милинчану
4-1-3-2
1
Акинфеев
19
Смольников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
23
Комбаров
7
Денисов
17
Шатов
11
Мамаев
15
Широков
22
Дзюба
9
Кокорин
22
Карп
0
Время
0
Время
22
Карп
14
Милинчану
17
Истрати
17
Истрати
14
Милинчану
0
Оника
20
Амброш
20
Амброш
0
Оника
19
Смольников
2
Кузьмин
2
Кузьмин
19
Смольников
15
Широков
8
Глушаков
8
Глушаков
15
Широков
22
Дзюба
9
Смолов
9
Смолов
22
Дзюба
Остались в запасе
Молдова
Россия
19
Евгений Челядник
ЦЗ
18
Роман Шумкин
ЦП
23
Николай Каланча
ВР
1
Илья Чебану
ВР
4
Максим Потырнике
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
19
Артур Патраш
ЦП
Главный тренер
Стефан Стойка
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
10
Алан Касаев
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Александр Самедов
ПП
6
Денис Черышев
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
19
Евгений Челядник
ЦЗ
18
Роман Шумкин
ЦП
23
Николай Каланча
ВР
1
Илья Чебану
ВР
4
Максим Потырнике
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
19
Артур Патраш
ЦП
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
10
Алан Касаев
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Александр Самедов
ПП
6
Денис Черышев
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Стефан Стойка
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Молдова - Россия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Помощники судьи:
Александрос Гревенис (Греция) Хрисула Куробилия (Греция)
Дополнительные помощники:
Атенасиос Яхос (Греция) Андреас Паппас (Греция)
Резервный судья:
Христос Балтас (Греция)
Стадион:
Зимбру
Где смотреть матч:
Россия 1
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