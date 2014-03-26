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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Томь - Луч
Томь - Луч: обзор матча 26 марта 2014
Томь
26.03.2014, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 2
Завершен
Луч
32'
И. Портнягин
60'
Д. Клопков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Томь - Луч
ГОЛ!
В. Пономарев
1:2
ГОЛ!
В. Сорокин
1:1
Пенальти не реализован!
С. Бендзь
Пенальти не реализован!
Ж. Миланов
Пенальти не реализован!
Р. Мавлетдинов
Пенальти не реализован!
П. Нехайчик
Пенальти не реализован!
Д. Клопков
Пенальти не реализован!
П. Голышев
ГОЛ!
Р. Корян
0:1
Пенальти не реализован!
И. Портнягин
98'
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
А. Кацаев
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Черевко
78'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Н. Баженов
71'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Р. Сабитов
70'
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Клопков
Пас отдал
Р. Корян
46'
Замена
Д. Клопков
️️️️
Д. Кудряшов
46'
Замена
В. Романенко
️️️️
Ш. Асильдаров
45'
+2
Вторая желтая
А. Романович
41'
Желтая карточка
П. Могилевский
37'
Желтая карточка
А. Романович
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
Пас отдал
А. Аравин
32'
Желтая карточка
А. Аравин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
72
Павел Голышев
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
32
Никита Баженов
ЦП
26
Александр Черевко
ПП
10
Михаил Комков
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
13
Дмитрий Кудряшов
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
23
Павел Могилевский
ЛП
35
Анатолий Романович
(К)
ОП
12
Сергей Пономаренко
ОП
10
Адлан Кацаев
ЦП
9
Руслан Корян
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Томь
40
Младен Божович
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
4-1-4-1
25
Чебану
2
Аравин
34
Сабитов
19
Салата
21
Миланов
77
Пинтер
72
Голышев
26
Черевко
32
Баженов
10
Комков
97
Портнягин
4-2-3-1
56
Довбня
25
Семочко
19
Пономарев
26
Бендзь
13
Кудряшов
35
Романович
12
Пономаренко
9
Корян
10
Кацаев
23
Могилевский
9
Асильдаров
32
Баженов
33
Нехайчик
33
Нехайчик
32
Баженов
34
Сабитов
44
Башкиров
44
Башкиров
34
Сабитов
26
Черевко
15
Сорокин
15
Сорокин
26
Черевко
9
Асильдаров
77
Романенко
77
Романенко
9
Асильдаров
10
Кацаев
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
10
Кацаев
13
Кудряшов
44
Клопков
44
Клопков
13
Кудряшов
Остались в запасе
Томь
Луч
40
Младен Божович
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Ян Голенда
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
Остались в запасе
40
Младен Божович
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
Статистика матча Томь - Луч
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:55 (прямая)
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