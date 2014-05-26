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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Словакия
Россия - Словакия: обзор матча 26 мая 2014
Россия
26.05.2014, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Словакия
81'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Словакия
87'
Замена
С. Шестак
️️️️
М. Стох
Замена
П. Могилевец
️️️️
В. Файзулин
84'
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
М. Канунников
81'
76'
Замена
Э. Чикош
️️️️
Т. Губочан
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Самедов
74'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Кокорин
74'
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
И. Акинфеев
73'
71'
Замена
Э. Сабо
️️️️
В. Вайсс
67'
Замена
К. Салата
️️️️
В. Пековски
60'
Замена
Я. Сильвестр
️️️️
А. Немец
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Ещенко
46'
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Дзагоев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
17
Олег Шатов
ЛП
7
Игорь Денисов
(К)
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Словакия
1
Ян Муха
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Ян Дюрица
(К)
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
22
Виктор Пековски
ЦП
8
Филип Кисс
ЦП
10
Мирослав Стох
АП
7
Владимир Вайсс
ПП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак-младший
Россия
16
Сергей Рыжиков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
20
Максим Канунников
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
0
Эрик Чикош
ЦЗ
0
Павол Фаркаш
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
8
Карим Геде
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
11
Якуб Сильвестр
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
4-1-4-1
1
Акинфеев
23
Комбаров
4
Игнашевич
24
Березуцкий
22
Ещенко
7
Денисов
17
Шатов
9
Дзагоев
20
Файзулин
19
Самедов
9
Кокорин
4-3-2-1
1
Муха
2
Пекарик
6
Гьембер
4
Дюрица
15
Губочан
7
Вайсс
8
Кисс
22
Пековски
10
Стох
20
Мак
11
Немец
1
Акинфеев
12
Лодыгин
12
Лодыгин
1
Акинфеев
22
Ещенко
2
Козлов
2
Козлов
22
Ещенко
20
Файзулин
11
Могилевец
11
Могилевец
20
Файзулин
19
Самедов
20
Ионов
20
Ионов
19
Самедов
9
Дзагоев
20
Канунников
20
Канунников
9
Дзагоев
9
Кокорин
11
Кержаков
11
Кержаков
9
Кокорин
15
Губочан
0
Чикош
0
Чикош
15
Губочан
11
Немец
11
Сильвестр
11
Сильвестр
11
Немец
22
Пековски
16
Салата
16
Салата
22
Пековски
7
Вайсс
18
Сабо
18
Сабо
7
Вайсс
10
Стох
9
Шестак
9
Шестак
10
Стох
Остались в запасе
Россия
Словакия
16
Сергей Рыжиков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
6
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Фабио Капелло
0
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
18
Эрик Йендришек
ЛП
8
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Ян Козак-младший
Остались в запасе
16
Сергей Рыжиков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
6
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
0
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
18
Эрик Йендришек
ЛП
8
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Ян Козак-младший
Статистика матча Россия - Словакия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия 1" 17:50 (прямая) "Спорт 1" 17:55 (прямая)
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