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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - Генк
Анжи - Генк: обзор матча 20 февраля 2014
Анжи
20.02.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Генк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Генк
Красная карточка
И. Максимов
89'
Замена
Эвертон
️️️️
Р. Тагирбеков
86'
81'
Замена
Ф. Камю
️️️️
Т. Буффель
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Ф. Смолов
73'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
72'
72'
Желтая карточка
И. М'Бойо
70'
Замена
И. М'Бойо
️️️️
Б. Кумордзи
64'
Замена
Б. Де Кеулаер
️️️️
С. Сиссе
28'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
88
Александр Алиев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Секу Сиссе
ЛП
11
Халим Хиланд
ОП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
17
Жульен Горью
ЦП
7
Томас Буффель
ПП
9
Йелле Фоссен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
3-3-2-2
41
Кержаков
88
Григалава
3
Гаджибеков
24
Епуряну
13
Тагирбеков
10
Ахмедов
38
Ещенко
78
Максимов
88
Алиев
90
Смолов
11
Бухаров
4-1-4-1
26
Котелеш
12
Симайс
5
Кара
3
Кулибали
3
Хамалайнен
11
Хиланд
7
Буффель
2
Кумордзи
17
Горью
24
Сиссе
9
Фоссен
13
Тагирбеков
4
Эвертон
4
Эвертон
13
Тагирбеков
90
Смолов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
90
Смолов
7
Буффель
23
Камю
23
Камю
7
Буффель
24
Сиссе
10
Де Кеулаер
10
Де Кеулаер
24
Сиссе
2
Кумордзи
7
М'Бойо
7
М'Бойо
2
Кумордзи
Остались в запасе
Анжи
Генк
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Анжи - Генк
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая)
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