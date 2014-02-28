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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Анжи
Генк - Анжи: обзор матча 28 февраля 2014
Генк
28.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Анжи
64'
Д. Чиманга (АГ)
71'
А. Алиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Анжи
90'
+3
Замена
К. Агаларов
️️️️
К. Мкртчян
88'
Замена
Б. Ангбва
️️️️
А. Алиев
Желтая карточка
Ф. Камю
86'
81'
Красная карточка
Р. Тагирбеков
Желтая карточка
Б. Де Кеулаер
74'
Замена
С. Сиссе
️️️️
Ж. Горью
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Алиев
Пас отдал
Ф. Смолов
Замена
А. Нгонгка
️️️️
К. Кулибали
69'
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Чиманга
Замена
Т. Буффель
️️️️
И. М'Бойо
57'
Желтая карточка
Кара
55'
46'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Бухаров
29'
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
Й. Фоссен
22'
Желтая карточка
Ж. Горью
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Дерик Чиманга
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
23
Фабьен Камю
ЛП
17
Жульен Горью
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
9
Йелле Фоссен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
88
Александр Алиев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Генк
53
Леннар Бартс
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
7
Томас Буффель
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
24
Секу Сиссе
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-4-2
1
ван Хаут
3
Чиманга
5
Кара
12
Симайс
3
Кулибали
23
Камю
17
Горью
2
Кумордзи
10
Де Кеулаер
9
Фоссен
7
М'Бойо
3-2-3-2
41
Кержаков
24
Епуряну
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
38
Ещенко
88
Григалава
10
Ахмедов
88
Алиев
19
Мкртчян
11
Бухаров
90
Смолов
3
Кулибали
16
Нгонгка
16
Нгонгка
3
Кулибали
7
М'Бойо
7
Буффель
7
Буффель
7
М'Бойо
17
Горью
24
Сиссе
24
Сиссе
17
Горью
19
Мкртчян
7
Агаларов
7
Агаларов
19
Мкртчян
88
Алиев
4
Ангбва
4
Ангбва
88
Алиев
11
Бухаров
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Бухаров
Остались в запасе
Генк
Анжи
53
Леннар Бартс
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
11
Халим Хиланд
ОП
16
Питер Геркенс
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
53
Леннар Бартс
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
11
Халим Хиланд
ОП
16
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Генк - Анжи
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Цегека Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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