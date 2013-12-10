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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Манчестер Сити
Бавария - Манчестер Сити: обзор матча 10 декабря 2013
Бавария
10.12.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
5'
Т. Мюллер
12'
М. Гетце
28'
Д. Сильва
59'
А. Коларов (П)
62'
Д. Милнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Манчестер Сити
88'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Э. Джеко
83'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
78'
Желтая карточка
Д. Сильва
73'
Замена
А. Негредо
️️️️
Д. Сильва
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Манджукич
68'
62'
ГОЛ! 2:3!
Д. Милнер
Пас отдал
Х. Навас
59'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Коларов
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Гетце
55'
44'
Желтая карточка
Д. Милнер
42'
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
Данте
40'
28'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Д. Милнер
16'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
М. Ричардс
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
12'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Гетце
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
17
Боатенг
5
Алаба
4
Данте
21
Лам
7
Рибери
6
Алькантара
8
Кроос
27
Гетце
9
Манджукич
13
Мюллер
3-3-2-1-1
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
15
Лескотт
4
Ричардс
6
Хави Гарсия
11
Коларов
20
Милнер
5
Фернандиньо
21
Сильва
10
Джеко
27
Гетце
88
Мартинес
88
Мартинес
27
Гетце
9
Манджукич
10
Шакири
10
Шакири
9
Манджукич
4
Ричардс
5
Сабалета
5
Сабалета
4
Ричардс
10
Джеко
6
Родуэлл
6
Родуэлл
10
Джеко
21
Сильва
21
Негредо
21
Негредо
21
Сильва
Остались в запасе
Бавария
Манчестер Сити
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Бавария - Манчестер Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Альянц Арена
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