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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Зенит (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 31 августа 2013
Зенит (мол)
31.08.2013, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
45+1'
Р. Шейдаев
90+3'
П. Долгов
3'
А. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Локомотив (мол)
ГОЛ! 2:1!
П. Долгов
90'
+3
Желтая карточка
И. Иваниди
86'
Замена
В. Ефимов
️️️️
Р. Шейдаев
84'
83'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Чернецов
Замена
А. Симонян
️️️️
А. Закарлюка
81'
80'
Замена
С. Масимов
️️️️
К. Муллин
Замена
А. Яковлев
️️️️
Э. Бадалов
79'
72'
Желтая карточка
С. Макаров
Замена
И. Иваниди
️️️️
Д. Ходаковский
70'
Замена
А. Гасилин
️️️️
И. Соловьев
66'
60'
Замена
А. Турик
️️️️
А. Пугиев
Желтая карточка
М. Коваленко
56'
ГОЛ! 1:1!
Р. Шейдаев
45'
+1
45'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Миранчук
41'
Желтая карточка
А. Ломакин
38'
Желтая карточка
А. Корян
Желтая карточка
И. Соловьев
38'
35'
Желтая карточка
А. Миранчук
Замена
П. Барбашов
️️️️
Е. Алфёров
17'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Корян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Илья Кубышкин
ОП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
98
Ахмед Пугиев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
40
Павел Барбашов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
82
Алексей Макаров
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
11
Самир Масимов
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
2-1-4-3
78
Васютин
14
Бадалов
15
Коваленко
13
Кубышкин
9
Соловьев
17
Алфёров
22
Вербицкас
97
Ходаковский
17
Закарлюка
91
Долгов
7
Шейдаев
3-2-1-2-2
1
Костриков
50
Лысцов
6
Беляев
4
Чалов
6
Макаров
5
Чернецов
90
Ломакин
77
Корян
21
Миранчук
9
Муллин
98
Пугиев
14
Бадалов
56
Яковлев
56
Яковлев
14
Бадалов
17
Алфёров
40
Барбашов
40
Барбашов
17
Алфёров
97
Ходаковский
53
Иваниди
53
Иваниди
97
Ходаковский
7
Шейдаев
98
Ефимов
98
Ефимов
7
Шейдаев
17
Закарлюка
10
Симонян
10
Симонян
17
Закарлюка
9
Соловьев
19
Гасилин
19
Гасилин
9
Соловьев
9
Муллин
11
Масимов
11
Масимов
9
Муллин
5
Чернецов
26
Мустафин
26
Мустафин
5
Чернецов
21
Миранчук
7
Чуканов
7
Чуканов
21
Миранчук
98
Пугиев
25
Турик
25
Турик
98
Пугиев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
73
Павел Осипов
ЦП
82
Алексей Макаров
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
3
Олег Мурачев
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
73
Павел Осипов
ЦП
82
Алексей Макаров
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Зенит (мол) - Локомотив (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Илья Дорогостайский
(Ленинградская область)
Стадион:
МСА Петровский
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