Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ростов
Урал - Ростов: обзор матча 08 ноября 2013
Урал
08.11.2013, пятница, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 4
Завершен
Ростов
87'
С. Гогниев
5'
А. Дзюба
10'
А. Логашов
47'
А. Дзюба
61'
К. Гуелор Канга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ростов
ГОЛ! 1:4!
С. Гогниев
Пас отдал
А. Щаницин
87'
84'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
К. Гуелор Канга
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Бочков
82'
80'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Калачев
65'
Замена
И. Худобяк
️️️️
А. Гацкан
61'
ГОЛ! 0:4!
К. Гуелор Канга
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Новиков
58'
47'
ГОЛ! 0:3!
А. Дзюба
Пас отдал
Х. Милич
Красная карточка
Г. Асеведо
37'
Замена
В. Коман
️️️️
Э. Манучарян
33'
10'
ГОЛ! 0:2!
А. Логашов
Пас отдал
К. Гуелор Канга
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Т. Калачев
4'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
К. Берхамов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
30
Герсон Асеведо
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
25
Андрей Бочков
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
21
Александр Ерохин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
86
Бен Су Ю
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-4-2
22
Кот
70
Сафрониди
63
Белозеров
6
Оттесен
15
Новиков
30
Асеведо
7
Берхамов
25
Бочков
10
Лунгу
10
Манучарян
2
Гогниев
4-2-3-1
1
Плетикоса
43
Логашов
42
Ксулу
0
Дьяков
19
Милич
8
Гацкан
7
Шешуков
2
Калачев
8
Канга
7
Джано
22
Дзюба
25
Бочков
0
Соболев
0
Соболев
25
Бочков
15
Новиков
13
Щаницин
13
Щаницин
15
Новиков
10
Манучарян
78
Коман
78
Коман
10
Манучарян
8
Канга
86
Ю
86
Ю
8
Канга
8
Гацкан
16
Худобяк
16
Худобяк
8
Гацкан
2
Калачев
7
Полоз
7
Полоз
2
Калачев
Остались в запасе
Урал
Ростов
78
Семен Помогаев
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Урал - Ростов
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
Новости команд
Все
Урал
Ростов
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+