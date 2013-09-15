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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Анжи
Томь - Анжи: обзор матча 15 сентября 2013
Томь
15.09.2013, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Анжи
29'
Я. Голенда
48'
И. Портнягин (П)
51'
П. Соломатин (П)
61'
Н. Бурмистров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Анжи
Желтая карточка
Ж. Миланов
90'
+2
90'
Замена
Г. Григалава
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
П. Игнатович
️️️️
П. Голышев
87'
84'
Замена
В. Соболев
️️️️
К. Агаларов
80'
Замена
К. Мкртчян
️️️️
П. Соломатин
Желтая карточка
М. Бордачев
78'
Замена
К. Панченко
️️️️
И. Портнягин
77'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Ж. Миланов
74'
Желтая карточка
И. Портнягин
68'
61'
ГОЛ! 2:2!
Н. Бурмистров
Пас отдал
А. Гаджибеков
51'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Соломатин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Портнягин
48'
47'
Желтая карточка
А. Епуряну
ГОЛ! 1:0!
Я. Голенда
Пас отдал
И. Портнягин
29'
16'
Желтая карточка
К. Агаларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
40
Младен Божович
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
15
Валерий Сорокин
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ЦП
77
Адам Пинтер
ЦП
72
Павел Голышев
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
7
Камиль Агаларов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-4-2
40
Божович
26
Бордачев
44
Рыков
25
Йиранек
21
Миланов
15
Сорокин
6
Мурешан
77
Пинтер
72
Голышев
16
Голенда
97
Портнягин
4-3-1-2
41
Кержаков
4
Ангбва
24
Епуряну
4
Эвертон
3
Гаджибеков
7
Агаларов
10
Ахмедов
8
Жусилей
18
Бурмистров
99
Абдулавов
31
Соломатин
72
Голышев
29
Игнатович
29
Игнатович
72
Голышев
21
Миланов
44
Башкиров
44
Башкиров
21
Миланов
97
Портнягин
8
Панченко
8
Панченко
97
Портнягин
18
Бурмистров
88
Григалава
88
Григалава
18
Бурмистров
7
Агаларов
19
Соболев
19
Соболев
7
Агаларов
31
Соломатин
19
Мкртчян
19
Мкртчян
31
Соломатин
Остались в запасе
Томь
Анжи
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Статистика матча Томь - Анжи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:35 (прямая)
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