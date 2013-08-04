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Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Кубань (ЛФЛ) - Спартак: обзор матча 04 августа 2013
Кубань (ЛФЛ)
04.08.2013, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
66'
И. Бальде
70'
Шандао
30'
Э. Эменике
75'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак
89'
Желтая карточка
С. Боккетти
75'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
А. Озбилиз
71'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Э. Эменике
ГОЛ! 2:1!
Шандао
70'
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Пас отдал
Ш. Каборе
66'
Замена
А. Соснин
️️️️
И. Попов
63'
62'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
П. Яковлев
Замена
М. Уренья
️️️️
Д. Цораев
62'
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Сиссе
54'
Желтая карточка
А. Тлисов
40'
Желтая карточка
А. Беленов
31'
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эменике
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
9'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Ш. Каборе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Давид Цораев
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Кариока
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Тино Коста
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
8
Бугаев
5
Деальберт
2
Шандао
34
Козлов
8
Тлисов
77
Каборе
11
Букур
71
Попов
6
Цораев
12
Сиссе
4-1-2-2-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
16
Боккетти
5
Кариока
23
Комбаров
8
Коста
14
Хурадо
88
Глушаков
91
Яковлев
46
МакГиди
10
Эменике
71
Попов
23
Соснин
23
Соснин
71
Попов
6
Цораев
11
Уренья
11
Уренья
6
Цораев
12
Сиссе
6
Бальде
6
Бальде
12
Сиссе
91
Яковлев
23
Озбилиз
23
Озбилиз
91
Яковлев
10
Эменике
14
Мовсисян
14
Мовсисян
10
Эменике
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак
90
Никита Безлихотнов
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:10 (прямая)
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