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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Томь - Cибирь
Томь - Cибирь: обзор матча 18 июня 2013
Томь
18.06.2013, вторник, 13:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Томь - Cибирь
Замена
Е. Чиняев
️️️️
Е. Башкиров
79'
66'
Желтая карточка
Нивалдо
Замена
Д. Никитинский
️️️️
И. Нагибин
63'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
Д. Рикспун
46'
46'
Замена
М. Бркляча
️️️️
А. Дудолев
46'
Замена
А. Базанов
️️️️
М. Житнев
46'
Замена
П. Кубицки
️️️️
В. Запрудских
46'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Т. Выходил
46'
Замена
И. Трунин
️️️️
Е. Малофеев
Желтая карточка
К. Погребняк
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
28
Дмитрий Рикспун
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
13
Роман Еремеев
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
Томь
25
Илья Чебану
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
11
Алексей Едунов
ЦП
27
Патрик Кубицки
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
4-1-2-3
18
Вашек
23
Чернов
22
Николов
8
Омельянчук
2
Аравин
44
Башкиров
28
Рикспун
9
Нагибин
26
Черевко
72
Голышев
9
Погребняк
4-5-1
16
Малофеев
5
Самойлов
4
Выходил
80
Климов
68
Запрудских
18
Дудолев
13
Еремеев
28
Рыжков
99
Житнев
32
Скороходов
52
Зиновьев
44
Башкиров
69
Чиняев
69
Чиняев
44
Башкиров
28
Рикспун
13
Гиголаев
13
Гиголаев
28
Рикспун
9
Нагибин
7
Никитинский
7
Никитинский
9
Нагибин
68
Запрудских
27
Кубицки
27
Кубицки
68
Запрудских
16
Малофеев
25
Трунин
25
Трунин
16
Малофеев
4
Выходил
5
Гладышев
5
Гладышев
4
Выходил
99
Житнев
11
Базанов
11
Базанов
99
Житнев
18
Дудолев
93
Бркляча
93
Бркляча
18
Дудолев
Остались в запасе
Томь
Cибирь
29
Павел Кудряшов
ПВ
25
Илья Чебану
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Михаил Комков
ПП
11
Алексей Едунов
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
6
Нивалдо
ЦФ
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
25
Илья Чебану
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
11
Алексей Едунов
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
6
Нивалдо
ЦФ
Статистика матча Томь - Cибирь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тисленко
(Томск)
Стадион:
Труд
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