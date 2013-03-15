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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - ФКСБ
Челси - ФКСБ: обзор матча 15 марта 2013
Челси
15.03.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ФКСБ
34'
Х. Мата
58'
Д. Терри
71'
Ф. Торрес
45+1'
В. Кирикеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - ФКСБ
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Э. Азар
90'
+3
Замена
В. Мозес
️️️️
Х. Мата
90'
Пенальти не реализован!
Ф. Торрес
87'
84'
Замена
А. Роша Собриньо
️️️️
К. Рыпэ
Желтая карточка
Э. Коул
80'
78'
Замена
Л. Тату
️️️️
К. Тэнасе
ГОЛ! 3:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Э. Азар
71'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Терри
Пас отдал
Х. Мата
58'
57'
Желтая карточка
К. Рыпэ
49'
Желтая карточка
А. Бурчану
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Кирикеш
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
Рамирес
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ОП
64
Хуан Мата
АП
8
Оскар
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛВ
55
Александру Бурчану
(К)
ОП
8
Михай Пинтилий
ОП
27
Александру Кипчиу
ЦП
77
Адриан Попа
ПВ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
10
Габриэл Янку
ЦП
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
20
Леандро Тату
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
4
Луис
26
Терри
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
7
Рамирес
10
Азар
8
Оскар
64
Мата
9
Торрес
4-2-1-2-1
16
Тэтэрушану
2
Рыпэ
21
Кирикеш
4
Шукала
14
Латовлевич
55
Бурчану
8
Пинтилий
27
Кипчиу
77
Попа
20
Тэнасе
24
Русеску
10
Азар
51
Бенаюн
51
Бенаюн
10
Азар
64
Мата
11
Мозес
11
Мозес
64
Мата
2
Рыпэ
99
Собриньо
99
Собриньо
2
Рыпэ
20
Тэнасе
20
Тату
20
Тату
20
Тэнасе
Остались в запасе
Челси
ФКСБ
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
10
Габриэл Янку
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Остались в запасе
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
10
Габриэл Янку
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Челси - ФКСБ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
ФКСБ
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Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
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ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:55 (прямая)
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