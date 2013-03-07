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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Челси
ФКСБ - Челси: обзор матча 07 марта 2013
ФКСБ
07.03.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Челси
34'
Р. Русеску (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Челси
Замена
Ф. Гардош
️️️️
Р. Русеску
90'
+2
Замена
Л. Тату
️️️️
К. Тэнасе
82'
75'
Замена
М. Марин
️️️️
Э. Азар
66'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
65'
Замена
Х. Мата
️️️️
Ф. Торрес
Замена
А. Препелицэ
️️️️
М. Пинтилий
58'
Желтая карточка
М. Пинтилий
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Русеску
34'
33'
Желтая карточка
Р. Бертранд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛВ
8
Михай Пинтилий
ОП
55
Александру Бурчану
(К)
ОП
27
Александру Кипчиу
ЦП
77
Адриан Попа
ПВ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Оскар
АП
51
Йосси Бенаюн
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
10
Габриэл Янку
ЦП
20
Леандро Тату
ЦФ
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
64
Хуан Мата
АП
4-2-1-2-1
16
Тэтэрушану
14
Латовлевич
4
Шукала
21
Кирикеш
2
Рыпэ
8
Пинтилий
55
Бурчану
27
Кипчиу
20
Тэнасе
77
Попа
24
Русеску
4-2-3-1
1
Чех
20
Иванович
26
Терри
4
Луис
5
Бертранд
8
Лэмпард
12
Оби Микел
51
Бенаюн
8
Оскар
10
Азар
9
Торрес
20
Тэнасе
20
Тату
20
Тату
20
Тэнасе
24
Русеску
24
Гардош
24
Гардош
24
Русеску
8
Пинтилий
28
Препелицэ
28
Препелицэ
8
Пинтилий
10
Азар
22
Марин
22
Марин
10
Азар
9
Торрес
64
Мата
64
Мата
9
Торрес
Остались в запасе
ФКСБ
Челси
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
10
Габриэл Янку
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
10
Габриэл Янку
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча ФКСБ - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Николай Голубев
Дополнительные помощники:
Максим Лаюшкин
Алексей Николаев
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:50 (прямая)
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