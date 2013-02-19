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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Лудогорец
Спартак - Лудогорец: обзор матча 19 февраля 2013
Спартак
19.02.2013, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Лудогорец
45'
Джано
5'
С. Генчев
58'
Р. Безьяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Лудогорец
66'
Желтая карточка
М. Иванов
Замена
Э. МакГиди
️️️️
А. Козлов
66'
60'
Замена
Д. Бакалов
️️️️
С. Дьяков
60'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
Р. Безьяк
58'
ГОЛ! 1:2!
Р. Безьяк
46'
Замена
М. Иванов
️️️️
С. Эрнандес
46'
Замена
Марселиньо
️️️️
Н. Милисавлевич
46'
Замена
Л. Гулдан
️️️️
К. Моци
Замена
А. Пуцко
️️️️
С. Брызгалов
46'
ГОЛ! 1:1!
Джано
45'
Желтая карточка
Х. Мануэль Инсаурральде
35'
Желтая карточка
Н. Пареха
29'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Генчев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Лудогорец
1
Урош Голубович
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
10
Себастьян Эрнандес
ЦП
15
Неманья Милисавлевич
ЦП
8
Станислав Генчев
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
77
Витинья
ЦЗ
3
Тенур Марем
ЦЗ
26
Диян Димитров
ЦЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
33
Любомир Гулдан
ОП
22
Мирослав Иванов
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
3-3-2-1-1
32
Ребров
2
Инсаурральде
92
Брызгалов
2
Пареха
34
Макеев
60
Зубарев
44
Фадеев
14
Билялетдинов
7
Козлов
7
Джано
22
Дзюба
4-5-1
1
Голубович
4
Мянтиля
80
Кайсара
27
Моци
25
Минев
73
Стоянов
15
Милисавлевич
8
Генчев
18
Дьяков
10
Эрнандес
14
Безьяк
92
Брызгалов
15
Пуцко
15
Пуцко
92
Брызгалов
7
Козлов
46
МакГиди
46
МакГиди
7
Козлов
10
Эрнандес
22
Иванов
22
Иванов
10
Эрнандес
27
Моци
33
Гулдан
33
Гулдан
27
Моци
15
Милисавлевич
84
Марселиньо
84
Марселиньо
15
Милисавлевич
18
Дьяков
7
Бакалов
7
Бакалов
18
Дьяков
14
Безьяк
70
Костадинов
70
Костадинов
14
Безьяк
Остались в запасе
Спартак
Лудогорец
31
Андрей Дикань
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Кариока
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
77
Витинья
ЦЗ
3
Тенур Марем
ЦЗ
26
Диян Димитров
ЦЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Кариока
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
77
Витинья
ЦЗ
3
Тенур Марем
ЦЗ
26
Диян Димитров
ЦЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Спартак - Лудогорец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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