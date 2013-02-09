Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Гана
Мали - Гана: обзор матча 09 февраля 2013
Мали
09.02.2013, суббота, 22:00
Кубок Африканских Наций, Матч за 3-е место
3 : 1
Завершен
Гана
21'
М. Самасса
48'
С. Кейта
90+3'
С. Диарра
82'
К. Асамоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мали - Гана
ГОЛ! 3:1!
С. Диарра
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
С. Асанте
82'
ГОЛ! 2:1!
К. Асамоа
Замена
С. Диарра
️️️️
М. Самасса
78'
75'
Замена
Э. Клоттей
️️️️
А. Гьян
70'
Замена
А. Адома
️️️️
К. Атсу
58'
Пенальти не реализован!
М. Вакасо
ГОЛ! 2:0!
С. Кейта
Пас отдал
У. Кулибали
48'
Желтая карточка
А. Тамбура
46'
46'
Замена
Д. Менса
️️️️
Д. Бойе
33'
Желтая карточка
И. Ворса
25'
Желтая карточка
М. Вакасо
ГОЛ! 1:0!
М. Самасса
Пас отдал
А. Тамбура
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
4
Адама Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
15
Мамаду Самасса
ЦФ
9
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Гана
16
Фатау Дауда
ВР
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
7
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Соломон Асанте
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Мали
22
Али Йиранго
ВР
22
Мамаду Самасса
ВР
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
7
Шейх Диарра
ЦП
11
Сигамари Диарра
ЦП
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
20
Самба Диаките
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
9
Дерек Боатенг
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
14
Альберт Адома
ЦП
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
3-3-2-2
16
Диаките
2
Диавара
23
Кулибали
4
Кулибали
3
Тамбура
17
Траоре
4
Кулибали
8
Траоре
12
Кейта
9
Диабате
15
Самасса
3-2-3-1-1
16
Дауда
5
Авал
15
Ворса
21
Бойе
23
Аффул
2
Боатенг
14
Асанте
11
Вакасо
20
Асамоа
7
Атсу
3
Гьян
15
Самасса
11
Диарра
11
Диарра
15
Самасса
3
Гьян
17
Клоттей
17
Клоттей
3
Гьян
21
Бойе
4
Менса
4
Менса
21
Бойе
7
Атсу
14
Адома
14
Адома
7
Атсу
Остались в запасе
Мали
Гана
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
7
Шейх Диарра
ЦП
22
Али Йиранго
ВР
22
Мамаду Самасса
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
20
Самба Диаките
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
9
Дерек Боатенг
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
7
Шейх Диарра
ЦП
22
Али Йиранго
ВР
22
Мамаду Самасса
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
20
Самба Диаките
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Остались в запасе
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
9
Дерек Боатенг
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча Мали - Гана
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Арно Отого-Кастан
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
Новости команд
Все
Мали
Гана
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией
12 мая
Игроков сборной России предложили разогнать
14 апреля
14
Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно
10 апреля
5
Тренер Мали определил лучшего нападающего в истории России
3 апреля
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
2
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+