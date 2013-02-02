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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Кабо-Верде
Гана - Кабо-Верде: обзор матча 02 февраля 2013
Гана
02.02.2013, суббота, 19:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Кабо-Верде
54'
М. Вакасо (П)
90+4'
М. Вакасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гана - Кабо-Верде
ГОЛ! 2:0!
М. Вакасо
90'
+4
87'
Желтая карточка
Р. Розарип
Замена
Д. Боатенг
️️️️
М. Рабиу
84'
80'
Замена
Р. Розарип
️️️️
Ж. Таварес
Замена
С. Асанте
️️️️
К. Атсу
78'
Желтая карточка
Х. Аффул
68'
67'
Замена
Джанини
️️️️
Т. Варела
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Вакасо
54'
53'
Желтая карточка
Карлитуш
51'
Замена
Платини
️️️️
Р. Мендес
Замена
М. Вакасо
️️️️
А. Адома
46'
Желтая карточка
М. Рабиу
27'
16'
Желтая карточка
Бабанко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
16
Фатау Дауда
ВР
15
Исаак Ворса
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
7
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
14
Альберт Адома
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
6
Нандо
ЦЗ
18
Нивалду
ЦЗ
3
Фернандо Варела
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
5
Бабанко
ЦП
6
Марку Соареш
ЦП
8
Тони Варела
ЦП
19
Жулио Таварес
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Лусио Антуньеш
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
14
Соломон Асанте
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Кабо-Верде
12
Фредсон Таварес
ВР
16
Рилли
ВР
19
Пекс
ЦЗ
4
Гай Рамос
ЦЗ
13
Жозимар Лима
ЦЗ
14
Геге
ЦЗ
17
Ронни
ЦП
2
Сантос Стенио
ЦП
22
Давид Силва
ЦП
13
Платини
ЦП
9
Рамильтон Розарип
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Дауда
4
Пэйнтсил
15
Ворса
21
Бойе
23
Аффул
13
Рабиу
20
Асамоа
14
Адома
8
Агьеманг-Баду
7
Атсу
3
Гьян
4-3-3
1
Возинья
23
Карлитуш
18
Нивалду
3
Варела
6
Нандо
5
Бабанко
6
Соареш
8
Варела
20
Мендес
10
Элдон
19
Таварес
7
Атсу
14
Асанте
14
Асанте
7
Атсу
14
Адома
11
Вакасо
11
Вакасо
14
Адома
13
Рабиу
9
Боатенг
9
Боатенг
13
Рабиу
20
Мендес
13
Платини
13
Платини
20
Мендес
19
Таварес
9
Розарип
9
Розарип
19
Таварес
8
Варела
21
Джанини
21
Джанини
8
Варела
Остались в запасе
Гана
Кабо-Верде
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
17
Ронни
ЦП
2
Сантос Стенио
ЦП
19
Пекс
ЦЗ
22
Давид Силва
ЦП
4
Гай Рамос
ЦЗ
13
Жозимар Лима
ЦЗ
14
Геге
ЦЗ
12
Фредсон Таварес
ВР
16
Рилли
ВР
Главный тренер
Лусио Антуньеш
Остались в запасе
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
17
Ронни
ЦП
2
Сантос Стенио
ЦП
19
Пекс
ЦЗ
22
Давид Силва
ЦП
4
Гай Рамос
ЦЗ
13
Жозимар Лима
ЦЗ
14
Геге
ЦЗ
12
Фредсон Таварес
ВР
16
Рилли
ВР
Главный тренер
Лусио Антуньеш
Статистика матча Гана - Кабо-Верде
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Главный судья:
Раджин Драпарсад Сичурн
(Мартинье)
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
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