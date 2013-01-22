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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Алжир
Тунис - Алжир: обзор матча 22 января 2013
Тунис
22.01.2013, вторник, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Алжир
90+1'
Ю. Мсакни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тунис - Алжир
90'
+2
Замена
М. Амине Аудиа
️️️️
Ф. Кадир
Желтая карточка
Ю. Мсакни
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мсакни
90'
+1
86'
Замена
Х. Леммуши
️️️️
А. Гедиура
Замена
Ф. Бен Юссеф
️️️️
Х. Харбауи
85'
74'
Замена
Э. Судани
️️️️
Л. Кадамуро
72'
Желтая карточка
Д. Месба
Замена
У. Дарраги
️️️️
М. Траоуи
46'
Желтая карточка
Х. Харбауи
39'
Замена
Х. Харбауи
️️️️
И. Джемаа
16'
Желтая карточка
А. Абденнур
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
0
Валид Хичри
ЦЗ
0
Халил Чеммам
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
14
Мехди Траоуи
ЦП
0
Чеди Хаммами
ЦП
0
Халед Муэлхи
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
19
Забер Халифа
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
22
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Эссаид Белкалем
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
8
Мехди Ласен
ЦП
17
Адлан Гедиура
ЦП
17
Фуед Кадир
ЦП
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Тунис
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
0
Фатах Гарби
ЦЗ
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
18
Анис Буссаиди
ПЗ
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
4
Хаттен Баратли
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
8
Фахредин Бен Юссеф
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
0
Хамди Харбауи
ЦФ
Алжир
1
Аззедин Дука
ВР
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
22
Али Риал
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
18
Халед Леммуши
ЦП
20
Саад Теджар
ЦП
7
Рияд Будебуз
АП
11
Хамер Буазза
ЦФ
13
Мохамед Амине Аудиа
ЦФ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
4-4-2
22
Бен Черифиа
0
Хичри
2
Ифа
3
Абденнур
0
Чеммам
14
Траоуи
0
Муэлхи
7
Мсакни
0
Хаммами
17
Джемаа
19
Халифа
4-1-3-1
23
М'Боли
4
Белкалем
4
Кадамуро
12
Меджани
6
Месба
10
Фегули
8
Ласен
17
Гедиура
17
Кадир
13
Слимани
14
Траоуи
0
Дарраги
0
Дарраги
14
Траоуи
Харбауи
8
Бен Юссеф
8
Бен Юссеф
Харбауи
17
Джемаа
0
Харбауи
0
Харбауи
17
Джемаа
17
Кадир
13
Амине Аудиа
13
Амине Аудиа
17
Кадир
17
Гедиура
18
Леммуши
18
Леммуши
17
Гедиура
4
Кадамуро
15
Судани
15
Судани
4
Кадамуро
Остались в запасе
Тунис
Алжир
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
4
Хаттен Баратли
ЦП
0
Фатах Гарби
ЦЗ
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
18
Анис Буссаиди
ПЗ
10
Вахби Хазри
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
11
Хамер Буазза
ЦФ
20
Саад Теджар
ЦП
1
Аззедин Дука
ВР
22
Али Риал
ЦЗ
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
7
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
4
Хаттен Баратли
ЦП
0
Фатах Гарби
ЦЗ
6
Шамседдин Дхауади
ЦЗ
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
18
Анис Буссаиди
ПЗ
10
Вахби Хазри
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
Остались в запасе
11
Хамер Буазза
ЦФ
20
Саад Теджар
ЦП
1
Аззедин Дука
ВР
22
Али Риал
ЦЗ
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
7
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Сами Трабелси
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Тунис - Алжир
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Роял Бафокенг
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