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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Того
Кот-д'Ивуар - Того: обзор матча 22 января 2013
Кот-д'Ивуар
22.01.2013, вторник, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 1 тур
2 : 1
Завершен
Того
8'
Я. Туре
88'
Жервиньо
45+2'
Д. Айите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Того
90'
+1
Замена
М. Салифу
️️️️
Д. Нибомбэ
ГОЛ! 2:1!
Жервиньо
Пас отдал
Я. Туре
88'
78'
Замена
П. Сегбефиа
️️️️
Д. Айите
Замена
В. Бони
️️️️
Д. Дрогба
74'
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
Д. Я Конан
63'
61'
Желтая карточка
Д. Нибомбэ
61'
Замена
Ф. Айите
️️️️
С. Гакпе
Замена
С. Калу
️️️️
М. Градель
59'
47'
Желтая карточка
А. Ромао
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Айите
Пас отдал
С. Гакпе
33'
Желтая карточка
В. Боссу
Желтая карточка
М. Градель
32'
ГОЛ! 1:0!
Я. Туре
Пас отдал
Жервиньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
15
Макс Градель
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Того
16
Косси Агасса
ВР
2
Дарэ Нибомбэ
ЦЗ
9
Винсент Боссу
ЦЗ
5
Серж Акакпо
ЦЗ
21
Даконам Джене
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
8
Комлан Амеву
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
11
Джонатан Айите
ЦФ
4
Эммануэль Адебайор
ЦФ
17
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сикс
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
14
Исмаэль Траоре
ЦЗ
7
Абдул Разак
ЦП
6
Ромарик
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
18
Ласина Траоре
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Того
1
Мавугбе Атсу
ВР
23
Баба Чагуни
ВР
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
7
Мустафа Салифу
ЛП
3
Дове Воме
ЦП
19
Коджо Аметепе
ЦП
12
Саполь Мани
ЦП
20
Дону Коку
ЦП
10
Флойд Айите
ЦП
14
Принс Сегбефиа
ЦП
22
Кален Дамесси
ЦФ
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
4-3-1-2
1
Барри
5
Тьене
4
Туре
22
Бамба
21
Эбуэ
15
Градель
5
Зокора
19
Туре
10
Жервиньо
11
Дрогба
13
Конан
3-2-2-3
16
Агасса
9
Боссу
5
Акакпо
21
Джене
6
Мамах
2
Нибомбэ
8
Амеву
15
Ромао
17
Гакпе
4
Адебайор
11
Айите
13
Конан
9
Тиоте
9
Тиоте
13
Конан
15
Градель
8
Калу
8
Калу
15
Градель
11
Дрогба
12
Бони
12
Бони
11
Дрогба
2
Нибомбэ
7
Салифу
7
Салифу
2
Нибомбэ
17
Гакпе
10
Айите
10
Айите
17
Гакпе
11
Айите
14
Сегбефиа
14
Сегбефиа
11
Айите
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Того
23
Бадра Али Сангаре
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
14
Исмаэль Траоре
ЦЗ
7
Абдул Разак
ЦП
6
Ромарик
ЦП
18
Ласина Траоре
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
3
Дове Воме
ЦП
19
Коджо Аметепе
ЦП
22
Кален Дамесси
ЦФ
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
12
Саполь Мани
ЦП
20
Дону Коку
ЦП
1
Мавугбе Атсу
ВР
23
Баба Чагуни
ВР
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сикс
Остались в запасе
23
Бадра Али Сангаре
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
14
Исмаэль Траоре
ЦЗ
7
Абдул Разак
ЦП
6
Ромарик
ЦП
18
Ласина Траоре
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
3
Дове Воме
ЦП
19
Коджо Аметепе
ЦП
22
Кален Дамесси
ЦФ
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
12
Саполь Мани
ЦП
20
Дону Коку
ЦП
1
Мавугбе Атсу
ВР
23
Баба Чагуни
ВР
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Дидье Сикс
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Того
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Информация о матче
Главный судья:
Нянт Алиум
Стадион:
Роял Бафокенг
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