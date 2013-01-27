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Расписание матчей
Кубок Африки
Кабо-Верде - Ангола
Кабо-Верде - Ангола: обзор матча 27 января 2013
Кабо-Верде
27.01.2013, воскресенье, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ангола
81'
Ф. Варела
90+1'
Элдон
33'
Нандо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кабо-Верде - Ангола
ГОЛ! 2:1!
Элдон
90'
+1
Замена
Р. Розарип
️️️️
Геге
87'
Желтая карточка
Бабанко
85'
85'
Замена
Яно
️️️️
Пиролито
Желтая карточка
Геге
84'
Желтая карточка
Ф. Варела
83'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Варела
Пас отдал
Геге
81'
80'
Замена
Жералду
️️️️
Жилберто
78'
Желтая карточка
Пиролито
63'
Замена
Деде
️️️️
Матеус
Желтая карточка
Элдон
58'
Замена
Элдон
️️️️
Платини
46'
Замена
Джанини
️️️️
Т. Варела
46'
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Нандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
6
Нандо
ЦЗ
14
Геге
ЦЗ
3
Фернандо Варела
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
8
Тони Варела
ЦП
6
Марку Соареш
ЦП
13
Платини
ЦП
5
Бабанко
ЦП
19
Жулио Таварес
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Лусио Антуньеш
Ангола
1
Лама
ВР
16
Пиролито
ЦЗ
14
Амаро
ЦЗ
13
Бастос
ЦЗ
4
Дани
ЦЗ
2
Марко Айроса
ПЗ
8
Манучо
ЦП
11
Жилберто
ЦП
17
Матеус
ПП
7
Джалма
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Густаво Феррин
Кабо-Верде
16
Рилли
ВР
12
Фредсон Таварес
ВР
13
Жозимар Лима
ЦЗ
18
Нивалду
ЦЗ
4
Гай Рамос
ЦЗ
19
Пекс
ЦЗ
17
Ронни
ЦП
2
Сантос Стенио
ЦП
22
Давид Силва
ЦП
9
Рамильтон Розарип
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Ангола
12
Ланду
ВР
22
Неблу
ВР
15
Мигел
ЛЗ
5
Фабрисио Мафута
ЦЗ
3
Лунгуинья
ЦЗ
20
Минго Биле
ЦЗ
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
6
Деде
ОП
21
Мануэль
ЦП
19
Яно
ЦФ
18
Жералду
ЦФ
23
Гильерме Афонсо
ЦФ
4-4-2
1
Возинья
6
Нандо
14
Геге
3
Варела
23
Карлитуш
8
Варела
13
Платини
5
Бабанко
6
Соареш
20
Мендес
19
Таварес
3-2-3-2
1
Лама
14
Амаро
13
Бастос
4
Дани
2
Айроса
16
Пиролито
17
Матеус
11
Жилберто
8
Манучо
9
Манушу
7
Джалма
14
Геге
9
Розарип
9
Розарип
14
Геге
8
Варела
21
Джанини
21
Джанини
8
Варела
13
Платини
10
Элдон
10
Элдон
13
Платини
16
Пиролито
19
Яно
19
Яно
16
Пиролито
11
Жилберто
18
Жералду
18
Жералду
11
Жилберто
17
Матеус
6
Деде
6
Деде
17
Матеус
Остались в запасе
Кабо-Верде
Ангола
13
Жозимар Лима
ЦЗ
18
Нивалду
ЦЗ
16
Рилли
ВР
4
Гай Рамос
ЦЗ
19
Пекс
ЦЗ
17
Ронни
ЦП
2
Сантос Стенио
ЦП
22
Давид Силва
ЦП
12
Фредсон Таварес
ВР
Главный тренер
Лусио Антуньеш
5
Фабрисио Мафута
ЦЗ
21
Мануэль
ЦП
12
Ланду
ВР
22
Неблу
ВР
3
Лунгуинья
ЦЗ
20
Минго Биле
ЦЗ
23
Гильерме Афонсо
ЦФ
15
Мигел
ЛЗ
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
Главный тренер
Густаво Феррин
Остались в запасе
13
Жозимар Лима
ЦЗ
18
Нивалду
ЦЗ
16
Рилли
ВР
4
Гай Рамос
ЦЗ
19
Пекс
ЦЗ
17
Ронни
ЦП
2
Сантос Стенио
ЦП
22
Давид Силва
ЦП
12
Фредсон Таварес
ВР
Остались в запасе
5
Фабрисио Мафута
ЦЗ
21
Мануэль
ЦП
12
Ланду
ВР
22
Неблу
ВР
3
Лунгуинья
ЦЗ
20
Минго Биле
ЦЗ
23
Гильерме Афонсо
ЦФ
15
Мигел
ЛЗ
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
Главный тренер
Лусио Антуньеш
Главный тренер
Густаво Феррин
Статистика матча Кабо-Верде - Ангола
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Слим Жедиди
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
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