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Расписание матчей
Кубок Африки
Марокко - Кабо-Верде
Марокко - Кабо-Верде: обзор матча 23 января 2013
Марокко
23.01.2013, среда, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Кабо-Верде
79'
Ю. Эль-Араби
36'
Платини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марокко - Кабо-Верде
90'
Замена
Г. Рамос
️️️️
Ж. Таварес
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
А. Баррада
79'
75'
Замена
Элдон
️️️️
Р. Мендес
71'
Замена
Ронни
️️️️
Платини
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
70'
67'
Желтая карточка
Нандо
Желтая карточка
А. Баррада
65'
Замена
К. Шафни
️️️️
Ю. Бельханда
65'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
62'
Замена
Ш. Бельгазуани
️️️️
У. Ассаиди
54'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Н. Амрабат
46'
38'
Желтая карточка
Р. Мендес
36'
ГОЛ! 0:1!
Платини
Пас отдал
Р. Мендес
Желтая карточка
А. Чакир
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Надир Ламьягри
ВР
0
Абдеррахим Чакир
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
3
Закария Бергдич
ЦЗ
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Юнес Бельханда
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
7
Абделазиз Баррада
ЦП
16
Нордин Амрабат
ЦФ
14
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Рашид Таусси
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
18
Нивалду
ЦЗ
14
Геге
ЦЗ
6
Нандо
ЦЗ
3
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Платини
ЦП
6
Марку Соареш
ЦП
5
Бабанко
ЦП
8
Тони Варела
ЦП
19
Жулио Таварес
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Лусио Антуньеш
Марокко
12
Анас Знити
ВР
22
Халид Аскри
ВР
0
Абдельлатиф Нассейр
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
18
Шахир Бельгазуани
ЦП
6
Адиль Армаш
ЦП
0
Камел Шафни
ЦП
0
Абделилах Хафиди
ПП
0
Юссеф Эль Каддиоуи
ЦФ
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Кабо-Верде
12
Фредсон Таварес
ВР
16
Рилли
ВР
19
Пекс
ЦЗ
13
Жозимар Лима
ЦЗ
4
Гай Рамос
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
17
Ронни
ЦП
22
Давид Силва
ЦП
2
Сантос Стенио
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Рамильтон Розарип
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
4-3-1-2
1
Ламьягри
0
Чакир
17
Эль-Адуа
3
Бергдич
5
Бенатиа
10
Бельханда
8
Эль-Ахмади
7
Баррада
11
Ассаиди
14
Эль-Хамдауи
16
Амрабат
4-4-2
1
Возинья
14
Геге
6
Нандо
3
Варела
18
Нивалду
6
Соареш
5
Бабанко
8
Варела
13
Платини
20
Мендес
19
Таварес
11
Ассаиди
18
Бельгазуани
18
Бельгазуани
11
Ассаиди
10
Бельханда
0
Шафни
0
Шафни
10
Бельханда
16
Амрабат
9
Эль-Араби
9
Эль-Араби
16
Амрабат
13
Платини
17
Ронни
17
Ронни
13
Платини
19
Таварес
4
Рамос
4
Рамос
19
Таварес
20
Мендес
10
Элдон
10
Элдон
20
Мендес
Остались в запасе
Марокко
Кабо-Верде
0
Абдельлатиф Нассейр
ЦЗ
12
Анас Знити
ВР
0
Юссеф Эль Каддиоуи
ЦФ
22
Халид Аскри
ВР
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Адиль Армаш
ЦП
0
Абделилах Хафиди
ПП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Рашид Таусси
21
Джанини
ЦФ
9
Рамильтон Розарип
ЦФ
22
Давид Силва
ЦП
2
Сантос Стенио
ЦП
19
Пекс
ЦЗ
13
Жозимар Лима
ЦЗ
12
Фредсон Таварес
ВР
16
Рилли
ВР
23
Карлитуш
ПЗ
Главный тренер
Лусио Антуньеш
Остались в запасе
0
Абдельлатиф Нассейр
ЦЗ
12
Анас Знити
ВР
0
Юссеф Эль Каддиоуи
ЦФ
22
Халид Аскри
ВР
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Адиль Армаш
ЦП
0
Абделилах Хафиди
ПП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанини
ЦФ
9
Рамильтон Розарип
ЦФ
22
Давид Силва
ЦП
2
Сантос Стенио
ЦП
19
Пекс
ЦЗ
13
Жозимар Лима
ЦЗ
12
Фредсон Таварес
ВР
16
Рилли
ВР
23
Карлитуш
ПЗ
Главный тренер
Рашид Таусси
Главный тренер
Лусио Антуньеш
Статистика матча Марокко - Кабо-Верде
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Главный судья:
Жанни Сиказве
Стадион:
Дурбан
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