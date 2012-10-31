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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Тюмень
ЦСКА - Тюмень: обзор матча 31 октября 2012
ЦСКА
31.10.2012, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Тюмень
33'
К. Хонда
69'
П. Мамаев
84'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Тюмень
ГОЛ! 3:0!
А. Муса
Пас отдал
Секу
84'
78'
Замена
В. Малышев
️️️️
Н. Андреев
Замена
Э. Рахимич
️️️️
А. Цауня
72'
ГОЛ! 2:0!
П. Мамаев
Пас отдал
К. Хонда
69'
61'
Замена
Д. Абызов
️️️️
М. Пименов
Замена
В. Васин
️️️️
М. Фернандес
58'
57'
Вторая желтая
А. Дутов
57'
Замена
Р. Семякин
️️️️
А. Павленко
45'
Желтая карточка
А. Дутов
ГОЛ! 1:0!
К. Хонда
33'
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Дзагоев
31'
Травма
А. Дзагоев
29'
27'
Желтая карточка
Ю. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Тюмень
16
Леонид Мусин
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
18
Лев Корнилов
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
14
Михаил Пименов
(К)
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
Главный тренер
Евгений Дурнев
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Тюмень
16
Игорь Тимаков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
18
Дмитрий Абызов
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
8
Артемий Малеев
АП
9
Валерий Малышев
ЦФ
4-1-4-1
1
Чепчугов
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Фернандес
19
Цауня
66
Дзагоев
52
Нетфуллин
10
Мамаев
26
Секу
7
Муса
4-1-5
16
Мусин
13
Шалин
77
Павленко
5
Морозов
5
Дубровин
66
Дутов
21
Андреев
90
Поляков
14
Пименов
15
Зимарев
18
Корнилов
6
Фернандес
5
Васин
5
Васин
6
Фернандес
19
Цауня
25
Рахимич
25
Рахимич
19
Цауня
66
Дзагоев
3
Хонда
3
Хонда
66
Дзагоев
14
Пименов
18
Абызов
18
Абызов
14
Пименов
77
Павленко
13
Семякин
13
Семякин
77
Павленко
21
Андреев
9
Малышев
9
Малышев
21
Андреев
Остались в запасе
ЦСКА
Тюмень
71
Сергей Ревякин
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
77
Ким Инсунг
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
8
Артемий Малеев
АП
16
Игорь Тимаков
ВР
5
Никита Фурсин
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
77
Ким Инсунг
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
16
Игорь Тимаков
ВР
5
Никита Фурсин
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча ЦСКА - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Помощники судьи:
Малородов Андрей (г. Саратов) Стипиди Алексей (г. Краснодар)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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