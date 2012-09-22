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Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 22 сентября 2012
Шальке-04
22.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
55'
Т. Кроос
58'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бавария
89'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Б. Швайнштайгер
84'
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Роббен
Желтая карточка
Ж. Матип
78'
Замена
М. Хегер
️️️️
Д. Джонс
77'
Желтая карточка
К. Фукс
76'
69'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Манджукич
Замена
И. Афеллай
️️️️
Ю. Дракслер
63'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Л. Холтби
62'
58'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
55'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Уннершталь
28
Фукс
14
Пападопулос
5
Хеведес
32
Матип
13
Джонс
33
Нойштедтер
90
Холтби
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
4-2-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
28
Бадштубер
4
Данте
21
Лам
31
Швайнштайгер
14
Густаво
10
Роббен
8
Кроос
9
Манджукич
13
Мюллер
13
Джонс
6
Хегер
6
Хегер
13
Джонс
90
Холтби
10
Барнетта
10
Барнетта
90
Холтби
7
Дракслер
17
Афеллай
17
Афеллай
7
Дракслер
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
9
Манджукич
88
Мартинес
88
Мартинес
9
Манджукич
10
Роббен
10
Шакири
10
Шакири
10
Роббен
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:25 (прямая)
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