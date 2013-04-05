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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Спартак М (мол)
Ростов (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 05 апреля 2013
Ростов (мол)
05.04.2013, пятница, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
0 : 5
Завершен
Спартак М (мол)
4'
В. Кротов
24'
И. Леонтьев
49'
Д. Каюмов
64'
Д. Каюмов
89'
А. Самсонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Спартак М (мол)
89'
ГОЛ! 0:5!
А. Самсонов
Пас отдал
А. Федчук
83'
Замена
В. Терешкин
️️️️
А. Митрюшкин
80'
Замена
И. Хомуха
️️️️
А. Степанов
77'
Замена
И. Альшин
️️️️
И. Леонтьев
Замена
В. Суслов
️️️️
А. Орсаев
75'
Замена
А. Фандеев
️️️️
Н. Васильев
73'
71'
Замена
А. Самсонов
️️️️
К. Савичев
Замена
А. Лазуткин
️️️️
А. Кулишев
66'
64'
ГОЛ! 0:4!
Д. Каюмов
Пас отдал
А. Козлов
62'
Замена
А. Федчук
️️️️
В. Кротов
Замена
Д. Карташов
️️️️
М. Лепский
56'
49'
ГОЛ! 0:3!
Д. Каюмов
Пас отдал
К. Савичев
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Гурбанов
46'
Замена
А. Демченко
️️️️
А. Смирнов
46'
Желтая карточка
Н. Васильев
32'
24'
ГОЛ! 0:2!
И. Леонтьев
Пас отдал
А. Козлов
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Кротов
Пас отдал
А. Степанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Василий Кульков
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
13
Алексей Ткач
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
Спартак М (мол)
16
Владислав Терешкин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
20
Агван Папикян
ЛВ
47
Андрей Святов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
3-2-1-2-2
12
Орсаев
68
Зотов
44
Смирнов
4
Окоронкво
4
Васильев
16
Круглов
96
Васильев
19
Байрамян
32
Кулишев
70
Гурбанов
63
Лепский
3-3-2-2
1
Митрюшкин
94
Степанов
15
Пуцко
2
Кутепов
44
Фадеев
94
Тимофеев
4
Савичев
7
Козлов
52
Леонтьев
57
Кротов
7
Каюмов
44
Смирнов
17
Демченко
17
Демченко
44
Смирнов
70
Гурбанов
23
Николич
23
Николич
70
Гурбанов
63
Лепский
8
Карташов
8
Карташов
63
Лепский
32
Кулишев
45
Лазуткин
45
Лазуткин
32
Кулишев
96
Васильев
64
Фандеев
64
Фандеев
96
Васильев
12
Орсаев
82
Суслов
82
Суслов
12
Орсаев
94
Степанов
22
Хомуха
22
Хомуха
94
Степанов
52
Леонтьев
10
Альшин
10
Альшин
52
Леонтьев
1
Митрюшкин
16
Терешкин
16
Терешкин
1
Митрюшкин
4
Савичев
8
Самсонов
8
Самсонов
4
Савичев
57
Кротов
10
Федчук
10
Федчук
57
Кротов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
13
Алексей Ткач
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
20
Агван Папикян
ЛВ
47
Андрей Святов
ЦП
Главный тренер
Василий Кульков
Остались в запасе
13
Алексей Ткач
ЦП
Остались в запасе
20
Агван Папикян
ЛВ
47
Андрей Святов
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Василий Кульков
Статистика матча Ростов (мол) - Спартак М (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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