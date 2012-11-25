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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Зенит (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 25 ноября 2012
Зенит (мол)
25.11.2012, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
13'
В. Зинков
28'
А. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Красная карточка
Е. Серенков
90'
+3
87'
Замена
П. Дроздов
️️️️
К. Инсунг
Замена
Е. Серенков
️️️️
П. Могилевец
84'
Замена
А. Панфилов
️️️️
Е. Марков
79'
73'
Замена
С. Середин
️️️️
А. Попов
Замена
Д. Чертищев
️️️️
А. Иванов
69'
Желтая карточка
А. Евсеев
68'
63'
Замена
К. Инсунг
️️️️
Н. Дергачев
Замена
В. Ефимов
️️️️
П. Киреенко
62'
59'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
К. Базелюк
Замена
А. Евсеев
️️️️
О. Вербицкас
56'
50'
Желтая карточка
Д. Хурцидзе
46'
Замена
С. Федотов
️️️️
Р. Нетфуллин
Желтая карточка
А. Каюков
34'
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Попов
ГОЛ! 1:0!
В. Зинков
13'
12'
Желтая карточка
Ю. Бавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
23
Алексей Каюков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
18
Артем Попов
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
53
Турал Гумбатов
ЦЗ
60
Евгений Серенков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
17
Сергей Середин
ЦФ
2-5-2-1
23
Бабурин
17
Костин
5
Чеминава
5
Зинков
22
Вербицкас
28
Могилевец
88
Богаев
22
Иванов
13
Киреенко
23
Каюков
20
Марков
2-3-2-3
1
Помазун
15
Караваев
33
Адамс
7
Засеев
40
Бавин
52
Нетфуллин
18
Попов
10
Хурцидзе
10
Амбарцумян
10
Базелюк
11
Дергачев
20
Марков
93
Панфилов
93
Панфилов
20
Марков
28
Могилевец
60
Серенков
60
Серенков
28
Могилевец
13
Киреенко
98
Ефимов
98
Ефимов
13
Киреенко
22
Иванов
67
Чертищев
67
Чертищев
22
Иванов
22
Вербицкас
94
Евсеев
94
Евсеев
22
Вербицкас
Инсунг
7
Дроздов
7
Дроздов
Инсунг
10
Базелюк
31
Литвинов
31
Литвинов
10
Базелюк
18
Попов
17
Середин
17
Середин
18
Попов
52
Нетфуллин
8
Федотов
8
Федотов
52
Нетфуллин
11
Дергачев
77
Инсунг
77
Инсунг
11
Дергачев
Остались в запасе
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
53
Турал Гумбатов
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
20
Антон Полюткин
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
53
Турал Гумбатов
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
МСА Петровский
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