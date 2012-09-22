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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Ростов (мол)
Спартак М (мол) - Ростов (мол): обзор матча 22 сентября 2012
Спартак М (мол)
22.09.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
2 : 0
Завершен
Ростов (мол)
25'
К. Савичев
45'
А. Васильев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Ростов (мол)
90'
Желтая карточка
С. Белоусов
Замена
Д. Кутин
️️️️
А. Степанов
86'
80'
Замена
А. Степанов
️️️️
И. Киреев
80'
Замена
Д. Карташов
️️️️
Д. Маляка
Замена
А. Самсонов
️️️️
К. Савичев
76'
75'
Замена
А. Смирнов
️️️️
А. Кулишев
Желтая карточка
К. Савичев
69'
63'
Желтая карточка
И. Губанов
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Д. Каюмов
63'
60'
Замена
В. Медников
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Д. Давыдов
️️️️
В. Кротов
60'
46'
Замена
С. Белоусов
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Обухов
46'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
В. Зубарев
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Васильев
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Савичев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
32
Артем Ребров
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Игорь Гамула
Спартак М (мол)
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Александр Козлов
ПП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Ростов (мол)
44
Антон Смирнов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
3-3-1-2-1
32
Ребров
94
Степанов
15
Пуцко
2
Кутепов
4
Савичев
60
Зубарев
44
Фадеев
8
Махмудов
7
Каюмов
57
Кротов
13
Обухов
3-2-2-3
12
Мадилов
68
Зотов
66
Губанов
37
Хагба
4
Васильев
16
Круглов
15
Маляка
88
Киреев
32
Кулишев
19
Байрамян
7
Полоз
94
Степанов
5
Кутин
5
Кутин
94
Степанов
4
Савичев
8
Самсонов
8
Самсонов
4
Савичев
60
Зубарев
52
Леонтьев
52
Леонтьев
60
Зубарев
7
Каюмов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
7
Каюмов
13
Обухов
7
Козлов
7
Козлов
13
Обухов
57
Кротов
88
Давыдов
88
Давыдов
57
Кротов
15
Маляка
8
Карташов
8
Карташов
15
Маляка
32
Кулишев
44
Смирнов
44
Смирнов
32
Кулишев
88
Киреев
30
Степанов
30
Степанов
88
Киреев
7
Полоз
7
Белоусов
7
Белоусов
7
Полоз
19
Байрамян
17
Медников
17
Медников
19
Байрамян
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Спартак М (мол) - Ростов (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
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Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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