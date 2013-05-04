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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Шахтер
Мариуполь - Шахтер: обзор матча 04 мая 2013
Мариуполь
04.05.2013, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
75'
А. Мандзюк
11'
А. Патрик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Шахтер
Замена
Р. Кисиль
️️️️
В. Федотов
88'
Желтая карточка
А. Полянский
82'
Замена
К. Ярошенко
️️️️
С. Яворский
82'
Желтая карточка
С. Яворский
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Мандзюк
Пас отдал
С. Яворский
75'
73'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
71'
Замена
Илсиньо
️️️️
А. Тейшейра
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
С. Шевчук
68'
65'
Замена
Тайсон
️️️️
Д. Коста
59'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
Р. Емельянов
57'
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
А. Гай
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Патрик
Пас отдал
В. Шевчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЛП
2
Алексей Полянский
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Виталий Федотов
ПП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
(К)
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
14
Руслан Кисиль
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
4-2-3-1
12
Худжамов
5
Путивцев
18
Ордец
13
Яворский
91
Бутко
2
Полянский
92
Емельянов
70
Шевчук
30
Окриашвили
19
Федотов
16
Мандзюк
4-2-3-1
1
Каниболоцкий
14
Кобин
19
Чигринский
44
Ракицкий
13
Шевчук
19
Гай
3
Хюбшман
10
Патрик
11
Тейшейра
11
Коста
9
Эдуардо
19
Федотов
14
Кисиль
14
Кисиль
19
Федотов
70
Шевчук
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
70
Шевчук
13
Яворский
99
Ярошенко
99
Ярошенко
13
Яворский
19
Гай
22
Мхитарян
22
Мхитарян
19
Гай
11
Тейшейра
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Коста
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Коста
Остались в запасе
Мариуполь
Шахтер
55
Максим Ковалев
ЦЗ
1
Евгений Гальчук
ВР
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
30
Андрей Пятов
ВР
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
1
Евгений Гальчук
ВР
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Мариуполь - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
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Шахтер
0 : 1
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Спортинг
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Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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