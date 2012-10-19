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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Мариуполь
Шахтер - Мариуполь: обзор матча 19 октября 2012
Шахтер
19.10.2012, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Мариуполь
49'
Илсиньо
52'
Т. Степаненко
36'
Р. Фомин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Мариуполь
85'
Замена
Д. Кожанов
️️️️
В. Федотов
Замена
М. Девич
️️️️
Л. Адриано
65'
56'
Замена
С. Яворский
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
Т. Степаненко
55'
53'
Желтая карточка
Р. Худжамов
ГОЛ! 2:1!
Т. Степаненко
Пас отдал
А. Тейшейра
52'
ГОЛ! 1:1!
Илсиньо
Пас отдал
Д. Срна
49'
46'
Замена
В. Виценец
️️️️
Б. Бутко
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Коста
46'
Замена
Д. Срна
️️️️
В. Кобин
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фомин
Пас отдал
Д. Таргамадзе
Желтая карточка
Г. Мхитарян
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
(К)
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
91
Богдан Бутко
(К)
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЛП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Давид Таргамадзе
АП
99
Константин Ярошенко
ПП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Иван Балан
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Алан Патрик
АП
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
24
Константин Кравченко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
4-2-1-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
19
Чигринский
44
Ракицкий
14
Кобин
27
Степаненко
11
Тейшейра
22
Мхитарян
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
4-4-1-1
12
Худжамов
91
Бутко
33
Чижов
32
Ищенко
5
Путивцев
99
Ярошенко
24
Гречишкин
19
Федотов
30
Окриашвили
99
Таргамадзе
19
Фомин
14
Кобин
33
Срна
33
Срна
14
Кобин
11
Коста
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Коста
4
Адриано
32
Девич
32
Девич
4
Адриано
99
Ярошенко
13
Яворский
13
Яворский
99
Ярошенко
19
Федотов
9
Кожанов
9
Кожанов
19
Федотов
91
Бутко
25
Виценец
25
Виценец
91
Бутко
Остались в запасе
Шахтер
Мариуполь
10
Алан Патрик
АП
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
23
Игорь Бажан
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
24
Константин Кравченко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Иван Балан
Остались в запасе
10
Алан Патрик
АП
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
24
Константин Кравченко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Иван Балан
Статистика матча Шахтер - Мариуполь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Кузьмин
(Николаев)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Футбол" 20:00 (прямая)
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