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    Иван Балан

    Тренер
    Имя Иван
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Балан
    Гражданство Украина
    Дата рождения 1 июня 1949
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мариуполь 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.10.2012 Мариуполь 2 : 1 Черноморец
    19.10.2012 Шахтер 2 : 1 Мариуполь
    28.10.2012 Мариуполь 0 : 0 Динамо
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