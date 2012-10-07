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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Динамо К
Днепр - Динамо К: обзор матча 07 октября 2012
Днепр
07.10.2012, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Динамо К
11'
Е. Селезнев
84'
Матеус
90+3'
М. Велозу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Динамо К
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Велозу
Пас отдал
Раффаэл
Замена
В. Денисов
️️️️
Матеус
90'
+1
88'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Д. Гармаш
Замена
С. Кравченко
️️️️
Р. Зозуля
86'
ГОЛ! 2:0!
Матеус
84'
80'
Замена
М. Рубен
️️️️
А. Ярмоленко
77'
Желтая карточка
Т. Михалик
Желтая карточка
И. Стринич
74'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
69'
Замена
А. Федецкий
️️️️
Е. Селезнев
66'
65'
Замена
Раффаэл
️️️️
А. Милевский
Желтая карточка
Р. Зозуля
48'
45'
+2
Желтая карточка
О. Гусев
33'
Желтая карточка
Д. Силва
22'
Желтая карточка
А. Милевский
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Р. Зозуля
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
(К)
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ПП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
0
Артем Милевский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
4-2-2-2
27
Лаштувка
23
Стринич
3
Мазух
20
Одибе
5
Мандзюк
23
Канкава
10
Зозуля
22
Коноплянка
20
Жулиано
11
Селезнев
99
Матеус
4-1-3-2
35
Коваль
21
Данило Силва
34
Хачериди
17
Михалик
0
Тайво
44
Велозу
7
Ярмоленко
0
Милевский
20
Гусев
12
Идейе
19
Гармаш
99
Матеус
29
Денисов
29
Денисов
99
Матеус
11
Селезнев
44
Федецкий
44
Федецкий
11
Селезнев
10
Зозуля
14
Кравченко
14
Кравченко
10
Зозуля
19
Гармаш
14
Мехмеди
14
Мехмеди
19
Гармаш
7
Ярмоленко
15
Рубен
15
Рубен
7
Ярмоленко
0
Милевский
11
Раффаэл
11
Раффаэл
0
Милевский
Остались в запасе
Днепр
Динамо К
16
Денис Шелихов
ВР
88
Александр Алиев
АП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
88
Александр Алиев
АП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Днепр - Динамо К
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Днепр-Арена
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