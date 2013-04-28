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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Анжи
Спартак - Анжи: обзор матча 28 апреля 2013
Спартак
28.04.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
5'
К. Чельстрем
69'
Д. Комбаров (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Анжи
88'
Желтая карточка
Ф. Смолов
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Ари
86'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
О. Вукоевич
77'
71'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
О. Шатов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Комбаров
69'
68'
Замена
Е. Помазан
️️️️
К. Агаларов
66'
Красная карточка
В. Габулов
Замена
Э. Эменике
️️️️
А. Дзюба
54'
50'
Желтая карточка
К. Агаларов
Желтая карточка
О. Вукоевич
27'
23'
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ! 1:0!
К. Чельстрем
Пас отдал
Э. МакГиди
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
27
Олег Шатов
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ОП
8
Жусилей
ОП
7
Камиль Агаларов
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-2-2
31
Дикань
23
Комбаров
16
Боккетти
92
Брызгалов
34
Макеев
5
Вукоевич
4
Чельстрем
46
МакГиди
91
Яковлев
39
Ари
22
Дзюба
4-2-2-1-1
30
Габулов
43
Логашов
30
Карлос
4
Спахич
27
Шатов
10
Ахмедов
8
Жусилей
7
Агаларов
18
Жирков
10
Виллиан
9
Это'О
39
Ари
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
39
Ари
5
Вукоевич
14
Хурадо
14
Хурадо
5
Вукоевич
22
Дзюба
10
Эменике
10
Эменике
22
Дзюба
7
Агаларов
1
Помазан
1
Помазан
7
Агаларов
27
Шатов
90
Смолов
90
Смолов
27
Шатов
Остались в запасе
Спартак
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Джано
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Джано
АП
Остались в запасе
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Анжи
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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