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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 03 ноября 2012
Амкар-Пермь
03.11.2012, суббота, 13:00
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
59'
И. Бальде
71'
А. Озбилиз (П)
85'
М. Пиццелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
Красная карточка
С. Волков
90'
+1
88'
Замена
А. Прудников
️️️️
И. Бальде
Желтая карточка
Г. Пеев
87'
85'
ГОЛ! 0:3!
М. Пиццелли
Пас отдал
А. Ионов
83'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
В. Кулик
Замена
Н. Карелис
️️️️
И. Пикущак
80'
Замена
С. Волков
️️️️
К. Васильев
79'
77'
Желтая карточка
И. Бальде
75'
Замена
А. Фидлер
️️️️
И. Попов
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Озбилиз
Желтая карточка
К. Васильев
70'
Желтая карточка
М. Смирнов
67'
59'
ГОЛ! 0:1!
И. Бальде
Пас отдал
А. Озбилиз
Желтая карточка
П. Игнатович
58'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
В. Гаглоев
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
АП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
(К)
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
32
Марко Блажич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
33
Шарифи
79
Черенчиков
25
Смирнов
14
Сираков
29
Игнатович
27
Гаглоев
18
Коломейцев
7
Пеев
14
Васильев
10
Пикущак
4-2-1-2-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Деальберт
26
Зелао
5
Лоло
8
Тлисов
55
Кулик
71
Попов
11
Ионов
23
Озбилиз
6
Бальде
27
Гаглоев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
27
Гаглоев
14
Васильев
1
Волков
1
Волков
14
Васильев
10
Пикущак
80
Карелис
80
Карелис
10
Пикущак
71
Попов
10
Фидлер
10
Фидлер
71
Попов
55
Кулик
9
Пиццелли
9
Пиццелли
55
Кулик
6
Бальде
89
Прудников
89
Прудников
6
Бальде
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ)
1
Роман Герус
ВР
32
Марко Блажич
ЛП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
Главный тренер
Николай Трубачев
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
32
Марко Блажич
ЛП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
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Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 12:45 (прямая)
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