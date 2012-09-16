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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Краснодар
Анжи - Краснодар: обзор матча 16 сентября 2012
Анжи
16.09.2012, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
5 : 2
Завершен
Краснодар
1'
О. Шатов
5'
Ж. Карлос
14'
С. Это'О
48'
М. Буссуфа
87'
С. Это'О
39'
М. Абреу
52'
О. Враньеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Краснодар
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Л. Диарра
90'
+1
ГОЛ! 5:2!
С. Это'О
Пас отдал
М. Буссуфа
87'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
О. Шатов
79'
77'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Л. Траоре
60'
58'
Замена
М. Конате
️️️️
Жоаозиньо
52'
ГОЛ! 4:2!
О. Враньеш
Пас отдал
Жоаозиньо
ГОЛ! 4:1!
М. Буссуфа
Пас отдал
К. Агаларов
48'
46'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Мартынович
39'
ГОЛ! 3:1!
М. Абреу
ГОЛ! 3:0!
С. Это'О
Пас отдал
М. Буссуфа
14'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Карлос
Пас отдал
М. Буссуфа
5'
ГОЛ! 1:0!
О. Шатов
Пас отдал
М. Буссуфа
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Жусилей
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
9
Самуэль Это'О
(К)
АП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ОП
78
Владимир Коман
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
22
Огнен Враньеш
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Помазан
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Самба
7
Агаларов
8
Жусилей
19
Диарра
27
Шатов
11
Буссуфа
9
Это'О
90
Траоре
4-1-4-1
77
Ревишвили
8
Смольников
25
Амисулашвили
14
Мартынович
55
Нахушев
26
Абреу
22
Враньеш
78
Коман
18
Дринчич
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
27
Шатов
18
Жирков
18
Жирков
27
Шатов
90
Траоре
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
90
Траоре
19
Диарра
18
Бурмистров
18
Бурмистров
19
Диарра
14
Мартынович
20
Игнатьев
20
Игнатьев
14
Мартынович
22
Жоаозиньо
11
Конате
11
Конате
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Анжи
Краснодар
1
Мехти Дженетов
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Анжи - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Воронцов Алексей (г. Ярославль) Демешко Игорь (г. Химки)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:15 (прямая)
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