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РПЛ 2026/2027
Анжи - Амкар-Пермь
Анжи - Амкар-Пермь: обзор матча 05 августа 2012
Анжи
05.08.2012, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
72'
Г. Габулов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Амкар-Пермь
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Ф. Смолов
90'
+4
88'
Желтая карточка
М. Якубко
74'
Замена
И. Пикущак
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 1:0!
Г. Габулов
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
72'
66'
Замена
И. Черенчиков
️️️️
А. Попов
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
О. Шатов
65'
51'
Замена
М. Блажич
️️️️
В. Гришин
49'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
А. Иванов
46'
Желтая карточка
Г. Габулов
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-4-2
30
Габулов
3
Гаджибеков
4
Самба
13
Тагирбеков
7
Агаларов
27
Шатов
11
Буссуфа
8
Габулов
88
Иванов
9
Это'О
90
Смолов
4-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
24
Попов
21
Белоруков
3
Мияилович
7
Пеев
27
Гаглоев
14
Васильев
28
Гришин
18
Бурмистров
26
Якубко
27
Шатов
13
Лахиялов
13
Лахиялов
27
Шатов
88
Иванов
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
88
Иванов
90
Смолов
17
Мухаммад
17
Мухаммад
90
Смолов
24
Попов
79
Черенчиков
79
Черенчиков
24
Попов
28
Гришин
32
Блажич
32
Блажич
28
Гришин
18
Бурмистров
10
Пикущак
10
Пикущак
18
Бурмистров
Остались в запасе
Анжи
Амкар-Пермь
1
Евгений Помазан
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
1
Роман Герус
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Николай Трубачев
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча Анжи - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:55 (прямая)
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