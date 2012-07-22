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РПЛ 2026/2027
Анжи - Кубань (ЛФЛ)
Анжи - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 22 июля 2012
Анжи
22.07.2012, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
31'
С. Это'О
43'
Л. Траоре
1'
Ж. Карлос (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Кубань (ЛФЛ)
87'
Замена
М. Уренья
️️️️
Д. Цораев
Замена
Г. Габулов
️️️️
Л. Траоре
86'
Травма
Л. Траоре
85'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
О. Шатов
77'
76'
Желтая карточка
И. Армаш
71'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
В. Кулик
69'
Желтая карточка
Зелао
64'
Желтая карточка
И. Лоло
46'
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 2:1!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Буссуфа
43'
37'
Желтая карточка
Д. Цораев
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
31'
29'
Желтая карточка
А. Ионов
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ж. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛП
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
6
Давид Цораев
ЛП
8
Артур Тлисов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
4-4-2
30
Габулов
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Самба
43
Логашов
11
Буссуфа
8
Жусилей
10
Ахмедов
27
Шатов
90
Траоре
9
Это'О
3-2-3-1-1
31
Беленов
5
Армаш
26
Зелао
5
Деальберт
5
Лоло
15
Жавнерчик
8
Тлисов
55
Кулик
6
Цораев
11
Ионов
21
Никулаэ
90
Траоре
8
Габулов
8
Габулов
90
Траоре
27
Шатов
90
Смолов
90
Смолов
27
Шатов
11
Ионов
11
Букур
11
Букур
11
Ионов
55
Кулик
9
Пиццелли
9
Пиццелли
55
Кулик
6
Цораев
11
Уренья
11
Уренья
6
Цораев
Остались в запасе
Анжи
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Статистика матча Анжи - Кубань (ЛФЛ)
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:40 (прямая)
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