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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Аргентина
Германия - Аргентина: обзор матча 15 августа 2012
Германия
15.08.2012, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Аргентина
81'
Б. Хеведес
45+1'
С. Хедира (АГ)
52'
Л. Месси
73'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Аргентина
ГОЛ! 1:3!
Б. Хеведес
Пас отдал
М. Гетце
81'
79'
Замена
Р. Бранья
️️️️
Х. Маскерано
Замена
М. Гетце
️️️️
Л. Бендер
74'
73'
Замена
П. Гиньясу
️️️️
А. Ди Мария
73'
ГОЛ! 0:3!
А. Ди Мария
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Озил
68'
Замена
Т. Кроос
️️️️
С. Хедира
68'
65'
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Клозе
62'
52'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Г. Игуаин
46'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Х. Соса
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Хедира
32'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Замена
М. тер Стеген
️️️️
Т. Мюллер
31'
Красная карточка
Р. Цилер
30'
26'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
Б. Хеведес
️️️️
М. Хуммельс
25'
16'
Травма
Г. Игуаин
Травма
М. Хуммельс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марко Ройс
АП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Хосе Соса
ЦП
17
Федерико Фернандес
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
20
Пабло Гиньясу
ЛП
22
Родриго Бранья
ОП
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
3-2-1-2-2
12
Цилер
15
Бендер
14
Бадштубер
5
Хуммельс
3
Шмельцер
17
Боатенг
6
Хедира
10
Озил
11
Ройс
0
Клозе
13
Мюллер
4-3-2-1
9
Ромеро
4
Сабалета
2
Гарай
14
Маскерано
16
Рохо
17
Фернандес
8
Соса
5
Гаго
11
Ди Мария
10
Месси
9
Игуаин
13
Мюллер
1
тер Стеген
1
тер Стеген
13
Мюллер
5
Хуммельс
4
Хеведес
4
Хеведес
5
Хуммельс
10
Озил
21
Гюндоган
21
Гюндоган
10
Озил
6
Хедира
8
Кроос
8
Кроос
6
Хедира
0
Клозе
9
Шюррле
9
Шюррле
0
Клозе
15
Бендер
11
Гетце
11
Гетце
15
Бендер
4
Сабалета
0
Кампаньяро
0
Кампаньяро
4
Сабалета
11
Ди Мария
20
Гиньясу
20
Гиньясу
11
Ди Мария
14
Маскерано
22
Бранья
22
Бранья
14
Маскерано
8
Соса
9
Агуэро
9
Агуэро
8
Соса
Остались в запасе
Германия
Аргентина
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
Главный тренер
Йоахим Лев
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Статистика матча Германия - Аргентина
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 22:40 (прямая)
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