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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Волга
Динамо - Волга: обзор матча 11 апреля 2012
Динамо
11.04.2012, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Волга
72'
З. Мисимович (П)
85'
А. Воронин
19'
А. Каряка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Волга
ГОЛ! 2:1!
А. Воронин
Пас отдал
З. Мисимович
85'
Замена
А. Епуряну
️️️️
Л. Уилкшир
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Мисимович
72'
71'
Желтая карточка
С. Бендзь
69'
Замена
А. Харитонов
️️️️
Р. Аджинджал
Желтая карточка
Л. Уилкшир
66'
62'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Каряка
Замена
А. Воронин
️️️️
А. Юсупов
46'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Б. Джуджак
46'
40'
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Желтая карточка
А. Юсупов
33'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Каряка
Пас отдал
Р. Аджинджал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
3
Инал Гетигежев
ЛВ
23
Михайта Плешан
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
5
Андрей Каряка
ПВ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
3-3-3-1
1
Шунин
13
Гранат
6
Фернандес
26
Уилкшир
20
Семшов
16
Нобоа
4
Юсупов
10
Джуджак
8
Мисимович
19
Самедов
22
Кураньи
4-1-2-2-1
31
Астахов
4
Чичерин
63
Белозеров
26
Бендзь
88
Григалава
23
Плешан
78
Максимов
20
Аджинджал
5
Каряка
3
Гетигежев
21
Бибилов
26
Уилкшир
24
Епуряну
24
Епуряну
26
Уилкшир
10
Джуджак
90
Смолов
90
Смолов
10
Джуджак
4
Юсупов
0
Воронин
0
Воронин
4
Юсупов
20
Аджинджал
83
Харитонов
83
Харитонов
20
Аджинджал
5
Каряка
7
Маляров
7
Маляров
5
Каряка
Остались в запасе
Динамо
Волга
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Динамо - Волга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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