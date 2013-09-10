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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Франция
Беларусь - Франция: обзор матча 10 сентября 2013
Беларусь
10.09.2013, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
2 : 4
Завершен
Франция
32'
Е. Филипенко
57'
Т. Калачев
47'
Ф. Рибери (П)
64'
Ф. Рибери
70'
С. Насри
73'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Франция
90'
+3
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Р. Брессан
️️️️
Я. Тигорев
83'
80'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ф. Рибери
Замена
В. Родионов
️️️️
Д. Верховцов
77'
73'
ГОЛ! 2:4!
П. Погба
Пас отдал
Л. Косиельни
Замена
Э. Олехнович
️️️️
С. Драгун
71'
70'
ГОЛ! 2:3!
С. Насри
Пас отдал
М. Вальбуэна
64'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Рибери
Пас отдал
М. Вальбуэна
61'
Замена
С. Насри
️️️️
Д. Пайет
ГОЛ! 2:1!
Т. Калачев
Пас отдал
А. Путило
57'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Рибери
Желтая карточка
С. Веремко
46'
43'
Желтая карточка
Г. Клиши
Желтая карточка
Е. Филипенко
33'
ГОЛ! 1:0!
Е. Филипенко
Пас отдал
Т. Калачев
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
13
Сергей Баланович
ЛЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Ян Тигорев
ОП
2
Станислав Драгун
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Франция
1
Уго Льорис
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
8
Матье Вальбуэна
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Павел Ситко
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
17
Эдгар Олехнович
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
0
Виталий Родионов
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
6
Жозуа Гилявоги
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
3-3-4
1
Веремко
4
Мартынович
18
Верховцов
21
Филипенко
13
Баланович
17
Тигорев
19
Бордачев
2
Драгун
10
Глеб
14
Путило
23
Калачев
4-3-2-1
1
Льорис
19
Санья
22
Клиши
21
Косиельни
3
Абидаль
6
Погба
14
Матюиди
7
Рибери
8
Пайет
8
Вальбуэна
9
Жиру
2
Драгун
17
Олехнович
17
Олехнович
2
Драгун
17
Тигорев
7
Брессан
7
Брессан
17
Тигорев
18
Верховцов
0
Родионов
0
Родионов
18
Верховцов
8
Пайет
11
Насри
11
Насри
8
Пайет
8
Вальбуэна
6
Гилявоги
6
Гилявоги
8
Вальбуэна
7
Рибери
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Рибери
Остались в запасе
Беларусь
Франция
26
Павел Ситко
ЦП
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
8
Александр Володько
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
26
Павел Ситко
ЦП
12
Сергей Черник
ВР
1
Александр Гутор
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
8
Александр Володько
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Беларусь - Франция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Центральный
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