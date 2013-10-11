Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Беларусь
Испания - Беларусь: обзор матча 11 октября 2013
Испания
11.10.2013, пятница, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
2 : 1
Завершен
Беларусь
60'
Хави
78'
А. Негредо
89'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Беларусь
90'
+3
Желтая карточка
Д. Верховцов
90'
+1
Желтая карточка
С. Драгун
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Корниленко
Пас отдал
С. Кривец
Замена
Коке
️️️️
С. Фабрегас
84'
80'
Замена
С. Кисляк
️️️️
А. Мартынович
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
Пас отдал
С. Рамос
78'
76'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Путило
64'
Желтая карточка
Т. Калачев
ГОЛ! 1:0!
Хави
60'
Замена
А. Негредо
️️️️
Мичу
56'
53'
Замена
С. Кривец
️️️️
В. Родионов
52'
Желтая карточка
М. Бордачев
Замена
А. Иньеста
️️️️
Н. Монреаль
46'
Желтая карточка
Ж. Пике
33'
10'
Желтая карточка
А. Мартынович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Хави
(К)
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
7
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
13
Сергей Баланович
ЛЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Антон Путило
(К)
ЛП
2
Станислав Драгун
ЦП
17
Ян Тигорев
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
0
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
0
Альберто Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
8
Коке
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
13
Хуан Мата
АП
22
Иско
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
14
Артем Радьков
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Павел Ситко
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Вальдес
16
Монреаль
3
Пике
15
Рамос
17
Арбелоа
5
Бускетс
10
Фабрегас
8
Хави
21
Сильва
11
Педро
7
Мичу
3-2-4-1
1
Веремко
4
Мартынович
18
Верховцов
21
Филипенко
19
Бордачев
13
Баланович
23
Калачев
2
Драгун
17
Тигорев
14
Путило
0
Родионов
10
Фабрегас
8
Коке
8
Коке
10
Фабрегас
16
Монреаль
6
Иньеста
6
Иньеста
16
Монреаль
7
Мичу
9
Негредо
9
Негредо
7
Мичу
4
Мартынович
15
Кисляк
15
Кисляк
4
Мартынович
0
Родионов
16
Кривец
16
Кривец
0
Родионов
14
Путило
8
Корниленко
8
Корниленко
14
Путило
Остались в запасе
Испания
Беларусь
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Икер Касильяс
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
0
Альберто Морено
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
13
Хуан Мата
АП
22
Иско
АП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
26
Павел Ситко
ЦП
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
14
Артем Радьков
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
7
Ренан Брессан
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Икер Касильяс
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
0
Альберто Морено
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
13
Хуан Мата
АП
22
Иско
АП
Остались в запасе
26
Павел Ситко
ЦП
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
14
Артем Радьков
ЦЗ
0
Олег Веретило
ЦЗ
7
Ренан Брессан
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Испания - Беларусь
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 00:55 (прямая - второй тайм)
Новости команд
Все
Испания
Беларусь
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
20:31
Лига наций: шансы Испании и Англии на победу в матче 6 тура
12:34
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
12:22
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
Вчера, 00:41
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
20:31
Лига наций: шансы Испании и Англии на победу в матче 6 тура
12:34
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
Вчера, 00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
12:22
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+