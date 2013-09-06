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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Люксембург
Россия - Люксембург: обзор матча 06 сентября 2013
Россия
06.09.2013, пятница, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
4 : 1
Завершен
Люксембург
1'
А. Кокорин
35'
А. Кокорин
59'
А. Кержаков
90+2'
А. Самедов
89'
О. Йоахим
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Люксембург
ГОЛ! 4:1!
А. Самедов
Пас отдал
А. Рязанцев
90'
+2
89'
ГОЛ! 3:1!
О. Йоахим
Пас отдал
Я. Бастос
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Р. Широков
81'
77'
Замена
А. Луиси
️️️️
С. Бенси
Замена
А. Самедов
️️️️
В. Быстров
67'
66'
Желтая карточка
Б. Паял
65'
Замена
Р. Петерс
️️️️
Л. Жерсон
60'
Замена
Я. Бастос
️️️️
Д. Тюрпель
ГОЛ! 3:0!
А. Кержаков
Пас отдал
С. Игнашевич
59'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Кокорин
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Д. Комбаров
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Кержаков
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
7
Игорь Денисов
(К)
ОП
15
Роман Широков
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ПЗ
11
Стефано Бенси
ЛП
10
Бен Паял
ОП
20
Давид Тюрпель
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
13
Орельен Йоахим
(К)
ПП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
15
Анте Буквич
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
0
Янник Бастос
ЦП
6
Рене Петерс
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
4-1-3-2
1
Акинфеев
23
Комбаров
4
Игнашевич
14
Гранат
2
Козлов
7
Денисов
20
Файзулин
15
Широков
18
Быстров
9
Кокорин
11
Кержаков
4-2-3-1
1
Жубер
3
Йениш
7
Филлипс
7
Жерсон
14
Латерца
10
Паял
20
Тюрпель
13
Йоахим
18
Янс
11
Бенси
9
Да Мота
15
Широков
8
Рязанцев
8
Рязанцев
15
Широков
18
Быстров
19
Самедов
19
Самедов
18
Быстров
9
Кокорин
20
Ионов
20
Ионов
9
Кокорин
20
Тюрпель
0
Бастос
0
Бастос
20
Тюрпель
7
Жерсон
6
Петерс
6
Петерс
7
Жерсон
11
Бенси
22
Луиси
22
Луиси
11
Бенси
Остались в запасе
Россия
Люксембург
20
Владимир Габулов
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
15
Анте Буквич
ЦЗ
12
Марк Обервайс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
15
Анте Буквич
ЦЗ
12
Марк Обервайс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Россия - Люксембург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия" 18:20 (прямая)
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