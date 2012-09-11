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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Россия
Израиль - Россия: обзор матча 11 сентября 2012
Израиль
11.09.2012, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
0 : 4
Завершен
Россия
6'
А. Кержаков
18'
А. Кокорин
64'
А. Кержаков
77'
В. Файзулин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Россия
77'
ГОЛ! 0:4!
В. Файзулин
Пас отдал
А. Самедов
Замена
Г. Вермут
️️️️
Й. Бенаюн
73'
64'
ГОЛ! 0:3!
А. Кержаков
Пас отдал
В. Файзулин
60'
Желтая карточка
С. Игнашевич
58'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Желтая карточка
Й. Цив
51'
50'
Замена
А. Ещенко
️️️️
А. Анюков
48'
Травма
А. Анюков
Замена
Б. Саар
️️️️
И. Шехтер
46'
Замена
Э. Бен-Басат
️️️️
А. Коэн
46'
Желтая карточка
Э. Тиби
42'
35'
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Кокорин
34'
Травма
А. Кокорин
23'
Замена
А. Самедов
️️️️
В. Быстров
21'
Травма
В. Быстров
18'
ГОЛ! 0:2!
А. Кокорин
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
0
Йоав Цив
ЛЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
0
Юваль Шпунгин
ПЗ
0
Хен Эзра
ЛП
6
Бибрас Натхо
ОП
8
Альмог Коэн
ЦП
0
Махаран Ради
ЦП
0
Йосси Бенаюн
(К)
ПП
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
7
Игорь Денисов
(К)
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Израиль
0
Дани Амос
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
0
Элад Габай
ЦЗ
0
Дин Мори
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
14
Гиль Вермут
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
0
Эден Бен-Басат
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Тарас Бурлак
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Магомед Оздоев
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
4-1-4-1
0
Ават
0
Цив
3
Бен-Хаим
21
Тиби
0
Шпунгин
6
Натхо
0
Эзра
8
Коэн
0
Ради
0
Бенаюн
11
Шехтер
4-4-2
1
Акинфеев
2
Анюков
4
Игнашевич
24
Березуцкий
23
Комбаров
18
Быстров
7
Денисов
8
Глушаков
15
Широков
9
Кокорин
11
Кержаков
0
Бенаюн
14
Вермут
14
Вермут
0
Бенаюн
8
Коэн
0
Бен-Басат
0
Бен-Басат
8
Коэн
11
Шехтер
17
Саар
17
Саар
11
Шехтер
2
Анюков
22
Ещенко
22
Ещенко
2
Анюков
9
Кокорин
20
Файзулин
20
Файзулин
9
Кокорин
18
Быстров
19
Самедов
19
Самедов
18
Быстров
Остались в запасе
Израиль
Россия
0
Элад Габай
ЦЗ
0
Дин Мори
ЦЗ
0
Дани Амос
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
5
Маор Меликсон
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
20
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Тарас Бурлак
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Магомед Оздоев
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
0
Элад Габай
ЦЗ
0
Дин Мори
ЦЗ
0
Дани Амос
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
5
Маор Меликсон
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Тарас Бурлак
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Магомед Оздоев
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Израиль - Россия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Рамат-Ган
Где смотреть матч:
"Первый канал" 21:00 (прямая)
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