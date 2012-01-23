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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Металлист
Динамо - Металлист: обзор матча 23 января 2012
Динамо
23.01.2012, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 4
Завершен
Металлист
73'
А. Епуряну
85'
З. Мисимович
30'
Марлос
37'
К. Вильягра
77'
Д. Кристальдо
80'
С. Валяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Металлист
ГОЛ! 2:4!
З. Мисимович
ГОЛ! 1:4!
С. Валяев
ГОЛ! 1:3!
Д. Кристальдо
ГОЛ! 1:2!
А. Епуряну
Замена
И. Шитов
️️️️
А. Юсупов
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Л. Фернандес
Замена
А. Сапета
️️️️
Л. Уилкшир
Замена
В. Рыков
️️️️
И. Семшов
Замена
П. Нехайчик
️️️️
А. Самедов
Замена
З. Мисимович
️️️️
М. Ломич
Замена
А. Кокорин
️️️️
К. Кураньи
Замена
А. Ильин
️️️️
Б. Джуджак
Замена
А. Епуряну
️️️️
В. Гранат
Замена
А. Гатагов
️️️️
А. Воронин
Замена
А. Воробей
️️️️
Эдмар
Замена
О. Шелаев
️️️️
К. Хавьер
Замена
С. Пшеничных
️️️️
Фининьо
Замена
А. Березовчук
️️️️
М. Торсильери
Замена
С. Бланко
️️️️
Тайсон
Замена
С. Валяев
️️️️
Х. Соса
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
М. Девич
Замена
М. Обрадович
️️️️
П. Гуйе
Замена
В. Бордиян
️️️️
К. Вильягра
Замена
М. Старцев
️️️️
А. Горяинов
ГОЛ! 0:2!
К. Вильягра
ГОЛ! 0:1!
Марлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Динамо
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
4-4-2
39
Фролов
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
10
Джуджак
20
Семшов
4
Юсупов
19
Самедов
0
Воронин
22
Кураньи
4-2-2-2
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
13
Фининьо
8
Эдмар
7
Соса
10
Марлос
10
Хавьер
11
Тайсон
32
Девич
10
Джуджак
35
Ильин
35
Ильин
10
Джуджак
20
Семшов
44
Рыков
44
Рыков
20
Семшов
13
Гранат
24
Епуряну
24
Епуряну
13
Гранат
4
Юсупов
24
Шитов
24
Шитов
4
Юсупов
0
Воронин
9
Гатагов
9
Гатагов
0
Воронин
19
Самедов
33
Нехайчик
33
Нехайчик
19
Самедов
26
Уилкшир
41
Сапета
41
Сапета
26
Уилкшир
32
Ломич
8
Мисимович
8
Мисимович
32
Ломич
6
Фернандес
90
Смолов
90
Смолов
6
Фернандес
22
Кураньи
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Кураньи
29
Горяинов
1
Старцев
1
Старцев
29
Горяинов
13
Фининьо
19
Пшеничных
19
Пшеничных
13
Фининьо
18
Гуйе
26
Обрадович
26
Обрадович
18
Гуйе
6
Торсильери
4
Березовчук
4
Березовчук
6
Торсильери
3
Вильягра
37
Бордиян
37
Бордиян
3
Вильягра
10
Хавьер
5
Шелаев
5
Шелаев
10
Хавьер
11
Тайсон
29
Бланко
29
Бланко
11
Тайсон
7
Соса
78
Валяев
78
Валяев
7
Соса
8
Эдмар
9
Воробей
9
Воробей
8
Эдмар
32
Девич
9
Кристальдо
9
Кристальдо
32
Девич
Остались в запасе
Динамо
Металлист
Главный тренер
Сергей Силкин
84
Александр Романчук
ЛЗ
Остались в запасе
Остались в запасе
84
Александр Романчук
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Динамо - Металлист
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
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