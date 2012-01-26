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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо
Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо: обзор матча 26 января 2012
Кот-д'Ивуар
26.01.2012, четверг, 23:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 2 тур
2 : 0
Завершен
Буркина-Фасо
16'
Д. Зокора
82'
Б. Коне (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо
Замена
Н. Ямеого
️️️️
А. Траоре
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Коне
Замена
В. Бони
️️️️
Я. Туре
Замена
А. Бансе
️️️️
П. Накулма
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
Ф. Руамба
️️️️
М. Кере
Замена
М. Градель
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
Д. Зокора
Желтая карточка
С. Калу
Желтая карточка
Ш. Каборе
Желтая карточка
С. Тьене
ГОЛ! 1:0!
Д. Зокора
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
10
Жервиньо
ЛВ
9
Шейк Тиоте
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Франсуа Зауи
Буркина-Фасо
1
Дауда Диаките
ВР
4
Мамаду Талл
ЛЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
8
Махамуду Кере
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
10
Ален Траоре
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
12
Сайду Панандетигуири
ЦП
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Кот-д'Ивуар
23
Жерар Гнануан
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Макс Градель
ЦП
14
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
13
Дидье Я Конан
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
Буркина-Фасо
3
Адама Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
2
Ибрахима Гнану
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
7
Флорен Руамба
ЦП
22
Нарцисс Ямеого
ПП
10
Бертран Траоре
ПВ
20
Иссиака Удраого
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
3-4-1-2
1
Барри
5
Тьене
22
Бамба
4
Туре
9
Тиоте
5
Зокора
19
Туре
6
Госсо
10
Жервиньо
8
Калу
11
Дрогба
4-1-3-2
1
Диаките
8
Кере
5
Коффи
4
Коне
4
Талл
18
Каборе
10
Траоре
11
Питройпа
12
Панандетигуири
7
Накулма
9
Дагано
8
Калу
15
Градель
15
Градель
8
Калу
19
Туре
12
Бони
12
Бони
19
Туре
8
Кере
7
Руамба
7
Руамба
8
Кере
10
Траоре
22
Ямеого
22
Ямеого
10
Траоре
7
Накулма
15
Бансе
15
Бансе
7
Накулма
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
23
Жерар Гнануан
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Франсуа Зауи
3
Адама Савадого
ВР
20
Иссиака Удраого
ЦФ
23
Джермейн Саноу
ВР
2
Ибрахима Гнану
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
10
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
23
Жерар Гнануан
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
3
Адама Савадого
ВР
20
Иссиака Удраого
ЦФ
23
Джермейн Саноу
ВР
2
Ибрахима Гнану
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
10
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Франсуа Зауи
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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