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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Волга
Краснодар - Волга: обзор матча 27 апреля 2012
Краснодар
27.04.2012, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 41 тур
2 : 1
Завершен
Волга
4'
Ю. Мовсисян
44'
Ю. Мовсисян
71'
А. Каряка (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Волга
Желтая карточка
Г. Григалава
Замена
П. Голышев
️️️️
О. Самсонов
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Жоаозиньо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Каряка
Замена
А. Шуленин
️️️️
М. Плешан
Замена
А. Кульчий
️️️️
И. Ламбарский
Желтая карточка
С. Бендзь
Замена
А. Харитонов
️️️️
Ш. Бибилов
Желтая карточка
Ш. Бибилов
Замена
Д. Бондарв
️️️️
Н. Чичерин
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Жоаозиньо
Желтая карточка
И. Гетигежев
Желтая карточка
М. Плешан
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
И. Ламбарский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
26
Марсио Абреу
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
3
Инал Гетигежев
ЛВ
23
Михайта Плешан
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
5
Андрей Каряка
ПВ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
12
Дани Бондарв
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
9
Александр Шуленин
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
4-2-3-1
77
Ревишвили
33
Анджелкович
14
Мартынович
25
Амисулашвили
22
Враньеш
18
Дринчич
26
Абреу
22
Жоаозиньо
19
Ламбарский
36
Самсонов
14
Мовсисян
4-1-2-2-1
41
Кержаков
4
Чичерин
63
Белозеров
26
Бендзь
88
Григалава
23
Плешан
20
Аджинджал
78
Максимов
5
Каряка
3
Гетигежев
21
Бибилов
19
Ламбарский
24
Кульчий
24
Кульчий
19
Ламбарский
22
Жоаозиньо
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
22
Жоаозиньо
36
Самсонов
72
Голышев
72
Голышев
36
Самсонов
4
Чичерин
12
Бондарв
12
Бондарв
4
Чичерин
21
Бибилов
83
Харитонов
83
Харитонов
21
Бибилов
23
Плешан
9
Шуленин
9
Шуленин
23
Плешан
Остались в запасе
Краснодар
Волга
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
31
Илья Абаев
ВР
20
Алексей Померко
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
20
Алексей Померко
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Волга
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Олег Поглазов (Йошкар-Ола)
Николай Ерёмин (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:15 (прямая)
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