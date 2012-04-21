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Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик
Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик: обзор матча 21 апреля 2012
Амкар-Пермь
21.04.2012, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 40 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
34'
В. Гришин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик
Желтая карточка
Д. Белоруков
+6
Замена
С. Гаращенков
️️️️
К. Васильев
+6
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
В. Гришин
Замена
М. Блажич
️️️️
Г. Пеев
Желтая карточка
Н. Мияилович
Замена
Й. Голич
️️️️
А. Хагуш
Желтая карточка
З. Сираков
Замена
М. Митришев
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
Г. Рухаиа
ГОЛ! 1:0!
В. Гришин
Пас отдал
Н. Мияилович
Желтая карточка
Р. Концедалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак-Нальчик
98
Александр Будаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
4
Гуджа Рухаиа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
32
Марко Блажич
ЛП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
28
Йован Голич
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
4-1-3-1-1
42
Нарубин
3
Мияилович
13
Новакович
21
Белоруков
14
Сираков
5
Рябокобыленко
28
Гришин
14
Васильев
7
Пеев
18
Бурмистров
26
Якубко
4-3-1-2
98
Будаков
14
Хагуш
4
Овсиенко
20
Джудович
2
Аравин
11
Концедалов
4
Фомин
4
Рухаиа
13
Щаницин
88
Болов
8
Сирадзе
14
Васильев
18
Гаращенков
18
Гаращенков
14
Васильев
7
Пеев
32
Блажич
32
Блажич
7
Пеев
28
Гришин
7
Тюкалов
7
Тюкалов
28
Гришин
14
Хагуш
28
Голич
28
Голич
14
Хагуш
8
Сирадзе
95
Митришев
95
Митришев
8
Сирадзе
4
Рухаиа
10
Буйтраго
10
Буйтраго
4
Рухаиа
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак-Нальчик
1
Роман Герус
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
9
Александр Субботин
ЦФ
Остались в запасе
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
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3 : 0
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
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Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Валерий Данченко (Уфа)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 11:40 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 11:40 (прямая)
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