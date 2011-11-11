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Расписание матчей
Украина - Германия
Украина - Германия: обзор матча 11 ноября 2011
Украина
11.11.2011, пятница, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 3
Завершен
Германия
28'
А. Ярмоленко
36'
Е. Коноплянка
45'
С. Назаренко
38'
Т. Кроос
65'
С. Рольфес
77'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Германия
Желтая карточка
А. Тимощук
+3
Замена
А. Федецкий
️️️️
Е. Коноплянка
+2
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Кроос
Замена
Какау
️️️️
М. Гомес
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Е. Коноплянка
ГОЛ! 3:3!
Т. Мюллер
Замена
А. Гай
️️️️
А. Шевченко
Замена
М. Девич
️️️️
А. Милевский
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Озил
Замена
Т. Мюллер
️️️️
М. Гетце
ГОЛ! 3:2!
С. Рольфес
Пас отдал
М. Хуммельс
Замена
А. Шюррле
️️️️
К. Треш
Замена
С. Рольфес
️️️️
С. Хедира
ГОЛ! 3:1!
С. Назаренко
Замена
С. Назаренко
️️️️
Р. Безус
ГОЛ! 2:1!
Т. Кроос
ГОЛ! 2:0!
Е. Коноплянка
Пас отдал
А. Милевский
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Я. Ракицкий
Желтая карточка
Р. Безус
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
23
Александр Рыбка
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Роман Безус
ЦП
15
Артем Милевский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Деннис Аого
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
15
Кристиан Треш
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Месут Озил
АП
23
Марио Гомес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Украина
23
Андрей Дикань
ВР
17
Артем Федецкий
ПЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Алексей Гай
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
8
Александр Алиев
АП
22
Марко Девич
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
9
Андре Шюррле
ЦП
7
Симон Рольфес
ЦП
16
Какау
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Рыбка
2
Селин
20
Ракицкий
5
Кучер
2
Бутко
4
Тимощук
18
Безус
10
Коноплянка
15
Милевский
7
Ярмоленко
7
Шевченко
4-3-2-1
12
Цилер
14
Бадштубер
5
Хуммельс
17
Боатенг
4
Аого
8
Кроос
15
Треш
6
Хедира
11
Гетце
10
Озил
23
Гомес
10
Коноплянка
17
Федецкий
17
Федецкий
10
Коноплянка
7
Шевченко
18
Гай
18
Гай
7
Шевченко
18
Безус
18
Назаренко
18
Назаренко
18
Безус
7
Ярмоленко
8
Алиев
8
Алиев
7
Ярмоленко
15
Милевский
22
Девич
22
Девич
15
Милевский
8
Кроос
15
Бендер
15
Бендер
8
Кроос
15
Треш
9
Шюррле
9
Шюррле
15
Треш
6
Хедира
7
Рольфес
7
Рольфес
6
Хедира
10
Озил
10
Подольски
10
Подольски
10
Озил
23
Гомес
16
Какау
16
Какау
23
Гомес
11
Гетце
13
Мюллер
13
Мюллер
11
Гетце
Остались в запасе
Украина
Германия
23
Андрей Дикань
ВР
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
Главный тренер
Олег Блохин
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
23
Андрей Дикань
ВР
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Украина - Германия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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