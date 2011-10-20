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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Металлист
Мальме - Металлист: обзор матча 20 октября 2011
Мальме
20.10.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
1 : 4
Завершен
Металлист
22'
Д. Хамад
32'
Д. Кристальдо
45+1'
Фининьо
57'
Эдмар
73'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Металлист
Замена
Д. Обинн
️️️️
Д. Андерссон
Замена
С. Бланко
️️️️
К. Хавьер
Замена
С. Валяев
️️️️
Х. Соса
ГОЛ! 1:4!
М. Девич
Замена
А. Мехмети
️️️️
У. Винзентс
Желтая карточка
М. Торсильери
Замена
М. Девич
️️️️
Тайсон
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Д. Дурмаз
Желтая карточка
В. Фигейредо
ГОЛ! 1:3!
Эдмар
Пас отдал
К. Хавьер
Желтая карточка
Эдмар
+1
ГОЛ! 1:2!
Фининьо
Пас отдал
К. Вильягра
Красная карточка
Д. Кристальдо
ГОЛ! 1:1!
Д. Кристальдо
Пас отдал
Х. Соса
Желтая карточка
Тайсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Хамад
Пас отдал
М. Ранеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
4
Даниэль Андерссон
ЦЗ
2
Ульрих Винзентс
ПЗ
5
Мильян Мутавдзич
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
9
Вилтон Фигейредо
ЦП
17
Иво Пекальски
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Рикард Норлинг
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Мальме
30
Симон Форсен
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
11
Джеффри Обинн
ЦП
23
Тобиас Мальм
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
26
Агон Мехмети
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
4-5-1
27
Далин
20
Рикардиньо
18
Янссон
4
Андерссон
2
Винзентс
6
Хамад
9
Фигейредо
17
Пекальски
10
Дурмаз
5
Мутавдзич
13
Ранеги
4-3-1-2
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
13
Фининьо
19
Торрес
7
Соса
8
Эдмар
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Кристальдо
4
Андерссон
11
Обинн
11
Обинн
4
Андерссон
10
Дурмаз
12
Ларссон
12
Ларссон
10
Дурмаз
2
Винзентс
26
Мехмети
26
Мехмети
2
Винзентс
7
Соса
78
Валяев
78
Валяев
7
Соса
10
Хавьер
29
Бланко
29
Бланко
10
Хавьер
11
Тайсон
32
Девич
32
Девич
11
Тайсон
Остались в запасе
Мальме
Металлист
30
Симон Форсен
ВР
23
Тобиас Мальм
ЦП
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Маркус Халсти
ЦП
Главный тренер
Рикард Норлинг
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
30
Симон Форсен
ВР
23
Тобиас Мальм
ЦП
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Маркус Халсти
ЦП
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Главный тренер
Рикард Норлинг
Статистика матча Мальме - Металлист
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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