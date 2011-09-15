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ФКСБ - Шальке-04
ФКСБ - Шальке-04: обзор матча 15 сентября 2011
ФКСБ
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Шальке-04
Замена
Ф. Костя
️️️️
К. Тэнасе
+2
Замена
Б. Николицэ
️️️️
М. Костя
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
П. Брандан
Желтая карточка
Д. Фарфан
Желтая карточка
А. Бурчану
Желтая карточка
К. Пападопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Жералду
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
22
Джордже Галамаз
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
55
Александру Бурчану
ОП
5
Пабло Брандан
ЦП
9
Михай Костя
ЦФ
20
Леандро Тату
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
ФКСБ
19
Новак Мартинович
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
25
Бэнел Николицэ
ЛП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Флорин Костя
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
24
Пеер Клюге
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
2
Жералду
24
Гардош
22
Галамаз
14
Латовлевич
28
Препелицэ
55
Бурчану
20
Тэнасе
5
Брандан
20
Тату
9
Костя
3-2-1-4
1
Ферманн
5
Хеведес
14
Пападопулос
32
Матип
2
Учида
28
Фукс
90
Холтби
7
Рауль
8
Фарфан
21
Хунтелаар
19
Марика
9
Костя
25
Николицэ
25
Николицэ
9
Костя
20
Тэнасе
11
Костя
11
Костя
20
Тэнасе
19
Марика
7
Дракслер
7
Дракслер
19
Марика
8
Фарфан
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Фарфан
Остались в запасе
ФКСБ
Шальке-04
19
Новак Мартинович
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
24
Пеер Клюге
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
19
Новак Мартинович
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Богдан Станку
ЦФ
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
24
Пеер Клюге
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча ФКСБ - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
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