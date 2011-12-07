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Манчестер Сити - Бавария
Манчестер Сити - Бавария: обзор матча 07 декабря 2011
Манчестер Сити
07.12.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа A, 6 тур
2 : 0
Завершен
Бавария
37'
Д. Сильва
52'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бавария
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Насри
Замена
Т. Усами
️️️️
Н. Петерсен
Замена
М. Балотелли
️️️️
Я. Туре
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 2:0!
Я. Туре
Пас отдал
Э. Джеко
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Желтая карточка
Л. Густаво
15'
Желтая карточка
И. Олич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
(К)
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
5
Давид Алаба
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
32
Даниэль Праньич
ЦП
40
Ивица Олич
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
33
Такаши Усами
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
15
Лескотт
15
Савич
42
Туре
18
Бэрри
14
Насри
10
Агуэро
21
Сильва
10
Джеко
4-2-3-1
22
Бутт
13
Рафинья
28
Бадштубер
17
Боатенг
26
Контенто
14
Густаво
44
Тимощук
40
Олич
32
Праньич
5
Алаба
18
Петерсен
10
Джеко
34
Де Йонг
34
Де Йонг
10
Джеко
14
Насри
11
Джонсон
11
Джонсон
14
Насри
42
Туре
45
Балотелли
45
Балотелли
42
Туре
18
Петерсен
33
Усами
33
Усами
18
Петерсен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бавария
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Манчестер Сити - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Фредерик Кано .
Дополнительные помощники:
Рудди Буке
Фреди Фотрель .
Резервный судья:
Эрве Пиччирийо
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:30 (прямая)
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