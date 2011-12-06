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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Зенит
Порту - Зенит: обзор матча 06 декабря 2011
Порту
06.12.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа G, 6 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Зенит
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Н. Отаменди
Замена
Б. Алвеш
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
В. Малафеев
Желтая карточка
Халк
Замена
С. Варела
️️️️
Джалма
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Файзулин
Желтая карточка
Н. Отаменди
Замена
Клебер
️️️️
С. Дефур
Замена
К. Зырянов
️️️️
Р. Широков
Желтая карточка
В. Файзулин
Желтая карточка
Элтон
Желтая карточка
А. Анюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
(К)
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Майкон
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Халк
ПВ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛВ
15
Роман Широков
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Порту
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
5
Соуза
ЦП
13
Клебер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Элтон
2
Перейра
6
Роланду
30
Отаменди
3
Майкон
5
Фернандо
8
Моутинью
16
Дефур
23
Родригес
7
Халк
10
Джалма
4-3-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
15
Широков
37
Семак
27
Денисов
20
Файзулин
10
Данни
27
Лазович
30
Отаменди
25
Беллуски
25
Беллуски
30
Отаменди
16
Дефур
13
Клебер
13
Клебер
16
Дефур
10
Джалма
18
Варела
18
Варела
10
Джалма
27
Лазович
22
Алвеш
22
Алвеш
27
Лазович
15
Широков
18
Зырянов
18
Зырянов
15
Широков
20
Файзулин
34
Быстров
34
Быстров
20
Файзулин
Остались в запасе
Порту
Зенит
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
5
Соуза
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
5
Соуза
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Порту - Зенит
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:30 (прямая)
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